Сосредоточены на защите: в Пентагоне назвали "красные линии" для Украины в использовании F-16

По словам спикера Министерства обороны США Патрика Райдера, воздушная коалиция сейчас прилагает все усилия, чтобы научить украинских пилотов и техников управлению и поддержке западных бортов.

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Истребители F-16 дадут Украине "особые возможности в воздушном пространстве". Вместе с тем, они будут задействованы исключительно на территории, подчиненной суверенным полномочиям страны. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Патрик Райдер в интервью "Радио свободе", которое транслировали в эфире телемарафона.

В ответ на вопрос о предостережениях для Украины относительно F-16 представитель Пентагона подчеркнул, что Запад признает возможность использования истребителей Украиной исключительно на ее суверенной территории. В то же время он выделил, что эти самолеты обеспечат нашей стране "уникальный воздушный потенциал".

"Который имеет целью сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины", — отметил Райдер.

Он также отметил, что в настоящее время воздушная коалиция прилагает все усилия для обучения украинских пилотов и техников управлению и обслуживанию этих истребителей. Это включает в себя вопросы доставки самолетов в Украину.

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании самолетной коалиции, члены которой передадут ВСУ около 60 истребителей F-16. Самолета передадут Дания и Швеция, а ряд стран присоединятся к подготовке пилотов и персонала. Между тем в Украине также идет определенная подготовка — об этом не раз рассказывал тогдашний представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Ориентировочный период, когда ВСУ получат первую партию из шести воздушных судов — до лета 2024 года, пояснил глава МИД Дании. Остальные — поступят до конца 2024 года и в течение 2025 года.

Военные эксперты объяснили, чем важен истребитель F-16. В частности, устройство оборудуют более дальнодействующим радаром: он сможет достать по позициям ВС РФ с большего расстояния и не попадет под удар вражеских сил ПВО.