Греция избавляется от старых F-16 и Mirage 2000: полетят ли самолеты в Украину, — СМИ

Эти машины могут представлять интерес для восточного фланга НАТО, считает польский обозреватель Мацей Шопа, так как часть из них все еще в строю, а некоторые прошли модернизацию.

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Министр обороны Греции Никос Дендиас 25 марта заявил, что ранние версии многоцелевых истребителей F-16 Block 30 и самолетов Mirage 2000 будут отправлены на пенсию вместе со старыми F-4 Phantom II. Первые два типа самолетов все еще представляют значительную ценность и будут выставлены на продажу, поэтому возникает вопрос, будут ли они отправлены на нужды Воздушных сил ВСУ. О такой перспективе рассказал обозреватель польского издания Defence 24 Мацей Шопа.

"Нам нужно произвести некоторые радикальные изменения… У нас есть целый арсенал различных типов самолетов - F-4, Mirage 2000-5, Block 30 F-16, Block 50 F-16, Block 52 F-16, Viper F-16 и Rafales. Мы не можем продолжать в том же духе, поэтому F-4 должны быть сняты с вооружения и, если возможно, проданы. Mirage 2000-5 — исключительно способный самолет, и его можно продать. F-16 Block 30 должны быть проданы", — сказал Дендиас

Польский обозреватель поясняет, что идея состоит в том, чтобы, с одной стороны, освободить место в частях для новых боевых самолетов, но в то же время сократить количество типов платформ, используемых греческими ВВС.

"После приобретения Rafale и F-35 греки уже будут иметь на вооружении F-4, F-16 Block 30, F-16 Block 50, F-16 Block 52+, F-16V, Mirage 2000 в двух вариантах, а также еще Rafale и F-35A. Поэтому отказ от трех типов представляется целесообразным", — считает Шопа.

В то же время точное количество истребителей греческой стороной не называется. Журналист отметил, что в конце 1980-х годов Греция заказала 40 многоцелевых самолетов F-16C/D Block 30 и 40 единиц Mirage 2000EG/DG, плюс еще 15 машин уже в XXI веке в варианте Mirage 2000-5BG/EG. Но часть самолетов пришли в негодность, хотя "несколько десятков" истребителей все еще в строю, а некоторые прошли модернизацию.

Шопа предполагает, что все эти машины могут представлять интерес для восточного фланга НАТО, — например, Румынию, Болгарию, Словакию и даже, теоретически, Польшу. Кроме того, любой из этих типов самолетов может оказаться в Украине, в контексте военной помощи Киеву.

"Однако пока что украинцы, похоже, сосредоточены на поступлении на вооружение и освоении F-16, хотя, с другой стороны, они должны были просить французов передать им истребитель-бомбардировщик Mirage 2000D", — подчеркнул обозреватель.

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