Шольц хоче, аби США передали Україні ще хоча б один ЗРК Patriot, — Bloomberg

Уряд ФРН все ще відмовляється постачати Києву далекобійні ракети Taurus, натомість Берлін активізує зусилля з покращенням повітряного захисту Україні.

Related video

Німецький уряд вважає, що Сполучені Штати повинні передати Україні ще принаймні один зенітно-ракетний комплекс Patriot, щоб допомогти закрити пролом у системі ППО. Про це пише Bloomberg.

Джерела видання наголошують, що Берлін намагається чинити тиск на свого трансатлантичного партнера, що є частиною спланованих зусиль, аби союзники по НАТО та Євросоюзу збільшили допомогу Україні в галузі протиповітряної оборони.

Крім того, цього тижня німецька сторона продовжить тиснути на європейських союзників, зокрема Італію та Францію, аби оцінити, яке озброєння вони можуть надати.

Такі підштовхування влади ФРН можна вважати певною зміною ролі Шольца, уряд якого з початку російського вторгнення нерідко критикували через надто повільні темпи постачання озброєння. При цьому лідер Німеччини все ще відмовляється постачати Києву ракети великої дальності Taurus, оскільки вважає, що такі поставки зроблять країну учасником війни.

Важливо

В Нідерландах запропонували викупити Patriot для України у країн, які не хочуть його передавати

Водночас Шольц став на чолі зусиль з відправлення більшої кількості Patriot та інших засобів протиповітряної оборони в Україну, оскільки країна зазнає дедалі частіших атак, які призводять до руйнування її інфраструктури та міст.

Київ закликав партнерів збільшити постачання систем ППО – що відомо

Через збільшення російськими військовими інтенсивності повітряних атак на українські міста та об'єкти інфраструктури системи ППО в Україні виснажилися. У зв'язку з цим ЗС РФ завдали великої шкоди, зокрема зруйнували теплоелектростанції та теплоелектроцентралі.

Коментуючи критичну ситуацію через обстріли голова держави Володимир Зеленський заявив про необхідність 25 систем ППО Patriot для повного захисту українського повітряного простору. Німеччина першою відгукнулася на цей заклик, провівши інвентаризацію своїх запасів і активізувавши пошук додаткових систем по всьому світу.

13 квітня стало відомо, що влада ФРН ухвалила рішення передати Україні ще одну систему Patriot. Її постачання очікується найближчим часом.

Також Фокус писав, що Україна може отримати ЗРК Patriot від Греції, якщо США нададуть їй гарантії захисту від загроз з боку Туреччини.