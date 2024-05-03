Вибори президента США: Байден менше приділятиме уваги Україні через виборців, — ЗМІ

За словами журналістів, багато американців стурбовані насамперед економічними проблемами в США. Саме їх на свій бік хочуть залучити демократи.

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Президент Джо Байден менше говоритиме про Україну, щоб задобрити електорат перед прийдешніми виборами у США. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, схвалення Конгресом 60 млрд доларів допомоги Києву — велика зовнішньополітична перемога Байдена. Однак багато американців стурбовані насамперед економічними проблемами в США. Саме їх на свій бік хочуть залучити демократи.

Видання пише, що центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена буде справа демократії: від війни в Україні до теми абортів, освіти та зброї у США.

У матеріалі йдеться, що безперервного піару для посилення підтримки України "не передбачається". Ба більше, як заявив неназваний чиновник Білого дому, коли Конгрес ухвалив рішення про допомогу Києву, це перестало бути настільки "актуальним питанням".

Повідомляється, що демократи та переконані трансатлантисти вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки США України та НАТО є те, що Байден буде переобраний на другий термін.

"Проблеми, які є найважливішими для світу, не обов'язково є нагальними для виборців", — сказала Дженніфер Палм'єрі, яка працювала директором зі зв'язків із громадськістю в передвиборчій кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році.

"Дуже важливо, що ми отримали фінансування для України. Але з погляду того, що турбує людей у повсякденному житті, це не зареєструється", — сказала вона.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Байдена визнали, що затримка військової допомоги призвела до втрати Авдіївки. За словами радника президента США Джейка Саллівана, через брак боєприпасів, який відчували Сили оборони, росіяни можуть отримати тактичну перевагу на полі бою, захопивши низку населених пунктів на Донбасі.

Також у Білому домі розповіли про шанси України вступити до НАТО. Спеціальний помічник Байдена Томас Райт заявив, що Україна поки що не може приєднатися до Альянсу, адже перебуває "в розпалі великої війни".