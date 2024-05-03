Выборы президента США: Байден будет меньше уделять внимания Украине из-за избирателей, — СМИ

По словам журналистов, многие американцы озабочены в первую очередь экономическими проблемами в США. Именно их на свою сторону хотят привлечь демократы.

Related video

Президент Джо Байден будет меньше говорить об Украине, чтобы задобрить электорат перед грядущими выборами в США. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, одобрение Конгрессом 60 млрд долларов помощи Киеву – большая внешнеполитическая победа Байдена. Однако многие американцы озабочены в первую очередь экономическими проблемами в США. Именно их на свою сторону хотят привлечь демократы.

Издание пишет, что центральным компонентом предвыборной кампании Байдена будет дело демократии: от войны в Украине до темы абортов, образования и оружия в США.

В материале говорится, что непрерывного пиара для усиления поддержки Украины "не предусматривается". Более того, как заявил неназванный чиновник Белого дома, когда Конгресс принял решение о помощи Киеву, это перестало быть настолько "актуальным вопросом".

Сообщается, что демократы и убежденные трансатлантисты считают, что наиболее важным элементом дальнейшей поддержки США Украины и НАТО является то, что Байден будет переизбран на второй срок.

"Проблемы, которые наиболее важны для мира, не обязательно являются неотложными для избирателей", — сказала Дженнифер Палмьери, которая работала директором по связям с общественностью в предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

"Очень важно, что мы получили финансирование для Украины. Но с точки зрения того, что беспокоит людей в повседневной жизни, это не зарегистрируется", — сказала она.

Напомним, в конце апреля у Байдена признали, что задержка военной помощи привела к потере Авдеевки. По словам советника президента США Джейка Салливана, из-за нехватки боеприпасов, которую испытывали Силы обороны, россияне могут получить тактическое преимущество на поле боя, захватив ряд населенных пунктов на Донбассе.

Также в Белом доме рассказали о шансах Украины вступить в НАТО. Специальный помощник Байдена Томас Райт заявил, что Украина пока не может присоединиться к Альянсу, ведь находится "в разгаре большой войны".