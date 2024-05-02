"Європа може померти": Макрон назвав три ризики для континенту

За словами французького президента, ці ризики можуть призвести до більш жорстокої смерті, аніж будь-хто може собі уявити.

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Європа стоїть перед потрійним екзистенційним ризиком виживання: військовим, економічним та суспільним. Якщо нічого не робити, то європейський устрій життя може дуже швидко розвалитися. Про це в інтерв'ю The Economist заявив президент Франції Емманюель Макрон.

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Він пояснив, що під час свого виступу в університеті Сорбонна, коли Макрон заявив, що "Європа може померти", мав на увазі слова французького філософа Поля Валері після Першої світової війни про те, що тепер ми знаємо, що цивілізація може загинути.

Президент Франції назвав три головні ризики для існування Європи:

військовий і геополітичний ризик або ж ризик безпеки. За словами Макрона, Європа інвестувала у свою оборону і безпеку набагато менше, ніж Сполучені Штати або Китай, а ще й опинилася в глобальному середовищі, де розповсюдження ядерної зброї повертається. Це, на думку французького лідера, означає, що Європа повинна готуватися до того, що більше не буде користуватися таким же захистом з боку Сполучених Штатів Америки та бути готовою захищати себе сама;

економічний і технологічний виклики. Тут Макрон згадав про залежність європейської економіки від російських енергоносіїв та необхідність розбудовувати суверенітет стосовно матеріалів і рідкісних ресурсів, а також з точки зору ключових навичок і технологій. Зокрема, він згадав про розвиток штучного інтелекту та потребу Європи витримати конкуренцію у цьому напрямку із США та Китаєм;

криза демократії або суспільний ризик. На думку Макрона, Європу підривають ззовні, використовуючи соціальні мережі та діджиталізацію суспільства. Яскраво цю вразливість демократії було видно під час виборів. Молодь, за словами французького президента, піддається зловживанню екранами та цифровими технологіями, а європейські суспільства трансформуються через це зловживання.

"Це потрійний екзистенційний ризик для нашої Європи: військовий ризик і ризик безпеки; економічний ризик для нашого процвітання; екзистенційний ризик внутрішньої неузгодженості і порушення функціонування наших демократій. Отже, це три ризики, які посилилися в останні роки, без сумніву, дуже сильно", — сказав Макрон.

Він також уточнив, якщо нічого не робити, то все може розвалитися дуже швидко.

"Все може статися набагато швидше, ніж ми думаємо, і може призвести до більш жорстокої смерті, ніж ми собі уявляємо", — наголосив Макрон.

Нагадаємо, 25 квітня президент Франції Емманюель Макрон під час виступу у Сорбонні заявив, що "Європа смертна і може померти".

Того ж дня французький лідер сказав, що для безпеки Європи критично важливою є поразка Росії у війні проти України. Тому у країн ЄС не повинно бути обмежень у питаннях щодо України, адже саме вона є передумовою безпеки на континенті.