Європа буде у безпеці, якщо Україна переможе РФ у війні, — Макрон

За словами президента Франції, у Європи не повинно бути обмежень у питаннях щодо України, адже саме вона є передумовою безпеки на континенті.

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Для безпеки Європи критично важливим є поразка Росії у війні проти України. Про це під час виступу в університеті Сорбонна заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, щоб Росія не виграла агресивну війну, яку вона веде в Україні", — сказав Макрон.

Він ще раз наголосив на тому, що не відмовляється від своїх слів щодо введення в Україну французьких військ. За словами Макрона, це необхідно зробити, щоб "відновити стратегічну невизначеність".

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"Якщо ми говоримо, що Україна є передумовою нашої безпеки, чи є у нас якісь обмеження? Ні. І тому ми повинні бути надійними, стримувати, бути присутніми і продовжувати зусилля", — сказав президент Франції.

Він пояснив, що потрібно створити надійну оборону європейського континенту та наповнити її реальним змістом.

"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи шляхом збільшення наших оборонних можливостей, і якщо так, то яких саме? Безсумнівно. Саме тому в найближчі місяці я запрошуватиму всіх наших партнерів до розбудови цієї європейської оборонної ініціативи", — наголосив Макрон.

Нагадаємо, 26 лютого Макрон відповів на запитання з приймальні на Єлисейських полях про можливість введення західних військ в Україну.

"Нічого не можна виключати як само собою зрозуміле", — зазначив президент Франції.

У березні 2024 президент Франції Емманюель Макрон повідомляв своєму оточенню, що стурбований ситуацією в Україні та заявляв, що йому доведеться відправити військових в Одесу у 2024 році.