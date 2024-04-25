Европа будет в безопасности, если Украина победит РФ в войне, — Макрон
По словам президента Франции, у Европы не должно быть ограничений в вопросах относительно Украины, ведь именно она является предпосылкой безопасности на континенте.
Для безопасности Европы критически важным является поражение России в войне против Украины. Об этом во время выступления в университете Сорбонна заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивную войну, которую она ведет в Украине", — сказал Макрон.
Он еще раз подчеркнул, что не отказывается от своих слов о введении в Украину французских войск. По словам Макрона, это необходимо сделать, чтобы "восстановить стратегическую неопределенность".Важно
"Если мы говорим, что Украина является предпосылкой нашей безопасности, есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть надежными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия", — сказал президент Франции.
Он пояснил, что нужно создать надежную оборону европейского континента и наполнить ее реальным содержанием.
"Означает ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Или путем увеличения наших оборонных возможностей, и если да, то каких именно? Несомненно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я буду приглашать всех наших партнеров к развитию этой европейской оборонной инициативы", — подчеркнул Макрон.
Напомним, 26 февраля Макрон ответил на вопрос из приемной на Елисейских полях о возможности введения западных войск в Украину.
"Ничего нельзя исключать как само собой разумеющееся", — отметил президент Франции.
В марте 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал своему окружению, что обеспокоен ситуацией в Украине и заявлял, что ему придется отправить военных в Одессу в 2024 году.