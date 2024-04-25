Европа будет в безопасности, если Украина победит РФ в войне, — Макрон

По словам президента Франции, у Европы не должно быть ограничений в вопросах относительно Украины, ведь именно она является предпосылкой безопасности на континенте.

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Для безопасности Европы критически важным является поражение России в войне против Украины. Об этом во время выступления в университете Сорбонна заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивную войну, которую она ведет в Украине", — сказал Макрон.

Он еще раз подчеркнул, что не отказывается от своих слов о введении в Украину французских войск. По словам Макрона, это необходимо сделать, чтобы "восстановить стратегическую неопределенность".

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"Если мы говорим, что Украина является предпосылкой нашей безопасности, есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть надежными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия", — сказал президент Франции.

Он пояснил, что нужно создать надежную оборону европейского континента и наполнить ее реальным содержанием.

"Означает ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Или путем увеличения наших оборонных возможностей, и если да, то каких именно? Несомненно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я буду приглашать всех наших партнеров к развитию этой европейской оборонной инициативы", — подчеркнул Макрон.

Напомним, 26 февраля Макрон ответил на вопрос из приемной на Елисейских полях о возможности введения западных войск в Украину.

"Ничего нельзя исключать как само собой разумеющееся", — отметил президент Франции.

В марте 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал своему окружению, что обеспокоен ситуацией в Украине и заявлял, что ему придется отправить военных в Одессу в 2024 году.