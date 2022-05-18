В обхід бюрократії: у Міноборони США створили групу швидкої військової допомоги Україні

Команда SIG-Ukraine працюватиме за аналогією прискореного постачання військ в Афганістані, Іраку та Сирії. Також фахівці отримають мандат на постачання Україні військової техніки та координацію допомоги з НАТО.

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У Пентагоні створили спеціальну групу, щоби швидко доставляти Україні військову допомогу. Про це пише видання Defense News із посиланням на службову записку й інформовані джерела.

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Команда створена на зразок групи прискорення постачання військ в Афганістані, Іраку та Сирії, вона називається Senior Integration Group-Ukraine (SIG-Ukraine). Фахівці отримають мандат на постачання Україні військової техніки з власних запасів, їх поповнення, координацію допомоги з НАТО та вирішення гуманітарних проблем.

SIG-Ukraine — це адаптація інтеграційної групи Warfighter Senior, яку Пентагон запустив у розпал війни з тероризмом, щоб задовольнити потреби польових командирів, наголошує видання.

"SIG займається останніми оперативними потребами, вирішує проблеми, що перешкоджають задоволенню невідкладних матеріальних і логістичних потреб, необхідних для підтримки України", — пояснила прессекретарка Пентагону Джессіка Максвелл.

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Без прискорення відповіді на запити України щодо допомоги бюрократія Вашингтона розтягне це на місяці. Прохання проходитимуть через Державний департамент і канали безпеки Пентагону, уточнює Defense News.

Війна в Афганістані — успіхи Warfighter Senior

Колишні чиновники заявили, що Warfighter Senior, попередник SIG-Ukraine, швидко розгорнув літальні апарати для спостереження, кінологічні групи та балістичні захисні костюми для захисту військ від придорожніх мін в Афганістані.

"Ми повідомляли SIG про потребу мати повітряні кулі з камерами, позначивши це як надтермінове завдання, від якого залежали життя американців. Офіцери, які відповідають за складання бюджету, замовлення та відвантаження обладнання, отримали вказівку зробити це головним пріоритетом. Протягом кількох днів десятки аеростатів відправили в Афганістан", — згадав колишній глава відділу закупівель Пентагону Еш Картер.

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Натякаючи на "серйозні проблеми попереду", заступниця міністра оборони Кетлін Гікс доручила старшому керівництву Пентагону співпрацювати зі SIG-Ukraine, зазначили журналісти.

Співголовами нової групи стануть заступник міністра оборони із закупівель і матеріально-технічного забезпечення Біл Лапланте та директор із операцій Об'єднаного штабу, генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

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