Армія України за 80 днів війни повністю знищила 17 російських БТГр, — Рєзніков

Міністр оборони визнав, що Росія перевершує Україну в тяжкому озброєнні та закликав країни Заходу збільшити обсяги військових постачань.

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З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ українська армія повністю ліквідувала 17 російських батальйонних тактичних груп. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання Ради глав Міноборони ЄС, на якому також був присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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За його словами, з початку повномасштабної війни минуло понад 80 днів, і за вказаний період Росія продемонструвала неготовність вести наступальні дії одразу на кількох напрямках.

Олексій Рєзніков визнав, що окупанти домінують над Україною в плані важкого озброєння, але продовжують зазнавати великих втрат серед особового складу та бойової техніки. З початку повномасштабного вторгнення українська армія повністю знищила 17 російських БТГр, а загальна чисельність військового угруповання, яке залучене проти нашої країни, становить близько 167 тисяч людей.

"Безпосередньо розгорнуто для участі в бойових діях 91 БТГр. Ще 55 БТГр можуть залучити з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців. Наразі основні зусилля Кремля зосереджені на спробах оточення та знищення угруповання ЗСУ у Донецькій та Луганській областях, створенні та утриманні сухопутного коридору з Росії в Крим та повної окупації півдня України. В зоні ведення бойових дій росіяни інтенсивно обстрілюють цивільні об'єкти, житлові будинки, що призводить до великих жертв серед цивільного населення", — продовжив Рєзніков під час засідання.

Як зазначає глава Міноборони, найчастіше ЗС РФ, використовуючи стратегічну авіацію, застосовують крилаті ракети, метою яких є транспортна інфраструктура, логістичні хаби, а також об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного сектора.

Дії окупантів, за словами Рєзнікова, свідчать про те, що Кремль готується до ведення довгострокової воєнної операції. На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ЗС РФ активно зводять фортифікаційні споруди та проводять інженерні роботи, намагаючись зміцнити рубежі оборони.

"Щодня війна приносить жертви серед наших військових і величезні страждання цивільного населення. Наших людей викрадають, катують, вбивають. Війна руйнує українську економіку. З кожним днем збільшується потреба в ресурсах для відновлення. Затягування війни тягне за собою ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи. Ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території в найкоротші терміни й не дати Росії затягнути конфлікт", — наголосив Рєзніков закликав і союзників збільшити військові постачання в Україну.

За словами міністра оборони, Київ потребує танків, бронемашин та озброєння, яке застосовують на далеких дистанціях — пускових установках MLRS, важкої артилерії, авіації та ракетах.

Одна батальйонна тактична група ЗС РФ, за оцінками, може налічувати від 600 до 800 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомляв, що захисники Маріуполя отримали новий наказ від командування. Після тривалої оборони портового міста та заводу "Азовсталь" українські військовослужбовці, за словами голови Міноборони, мають зберегти своє життя та повернуться додому.

Також Олексій Рєзніков попереджав, що Україна пройшла рубікон повномасштабної війни проти РФ.