Рубікон пройдено. Міністр оборони розповів, до чого потрібно готуватись українцям

Також міністр оборони описав головні здобутки українців із початку повномасштабного вторгнення та повідомив, що робиться для посилення оборони країни.

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Міністр оборони України Олексій Резніков висловився про те, як розвиватиметься ситуація після настання 9 травня. Ця дата, на його думку, для багатьох українців свідомо чи ні стала якимось рубіконом, від Кремля, що збожеволів на символізмі, чекали якихось особливих дій, які підкажуть, як розвиватимуться події. Проте 9 травня нічого особливо не сталося, і тепер люди ставлять собі питання, що буде далі.

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"Відбувається стратегічний перелом на користь України, — упевнений Резніков. — Цей процес триватиме деякий час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку Росії неминучою. Водночас… на нас чекають надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде точно ніхто не скаже. У цей період ми триматимемо оборону переважно власними силами проти розлюченого від люті агресора".

Міністр повідомив, що понад 1,5 тис. українців уже навчаються або найближчими днями почнуть опановувати техніку українських партнерів, щоб потім повернутися до країни як інструктори. Деякі артилеристи одразу підуть у бій. Тяжке іноземне озброєння згодом забезпечить перелом на користь України. Однак поки що воно присутнє на фронтах лише точково.

Резніков зазначив також, що українське керівництво цілодобово працює, щоб прискорити та збільшити надходження допомоги, проте час триває неймовірно довго, особливо для тих, хто перебуває в "Азовсталі" та на окупованих територіях.

"Зростання тиску санкцій на Росію та збільшення іноземної допомоги Україні в перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси досягти якогось успіху. Тоді має з'явитися нове вікно можливостей для України", — упевнений Олексій Резніков.

Головні досягнення України за версією Резнікова

Міністр оборони розповів про те, як Україна пережила період із 24 лютого по 9 травня й описав головні досягнення країни.

Українцям вдалося зірвати плани Кремля змусити Україну капітулювати за кілька днів після повномасштабного нападу Росії.

Натомість розпочався умовний період "до 9 травня". Зазнавши поразки під Києвом, окупанти змінили тактику: пішли з Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської областей та сконцентрувалися на захопленні півдня та сходу України.

Однак і ці плани росіян провалилися: сили оборони в зоні проведення ООС, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях стримали нашестя ворога.

До 9 травня Росія зазнала стратегічної поразки та не змогла знищити українську державу та встановити маріонетковий режим.

Українці змусили Росію зменшити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня.

Чого Україна досягла на міжнародному рівні

Не менш важливими є дії України на міжнародній арені. За словами Олексія Резнікова, всім було очевидно, що Росія має значну перевагу в ресурсах. "Ми усвідомлювали, що запаси зброї радянського виробництва під час бойових дій високої інтенсивності швидко вичерпаються. Тому на всіх рівнях велася робота щодо зміни філософії підтримки України з боку західних партнерів, — зазначив він. — Щодобово під час спілкування з міністрами оборони країн-партнерів мені доводилося системно пояснювати, що Україні потрібне важке озброєння — авіація, артилерія, танки та бронетехніка тощо — західних зразків і калібрів, які використовують країни НАТО. Зрештою відбулося тектонічне зміщення”.

Серед досягнень на міжнародному рівні Резніков назвав такі.

За місяць Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який не могла подолати 30 років, почавши отримувати тяжке озброєння від партнерів.

Завдяки лідерству американських партнерів 26 квітня відбулася історична зустріч голів оборонних відомств понад 40 країн світу на американській базі "Рамштайн" у Німеччині. Там вільний світ визначив нову спільну мету: не зупинити, а перемогти Кремль.

У США ухвалено закон про ленд-ліз — формат допомоги, який під час Другої світової війни допоміг здолати Гітлера.

У різних державах, а також на рівні ЄС, ухвалюються політичні рішення, які збільшать підтримку України не лише в оборонному, а й в економічному, соціальному, гуманітарному плані. Так до стратегічної поразки РФ на полі бою додалася стратегічна поразка на міжнародному рівні.

Що відбувалося в оборонному секторі країни

"Ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Україна не була готова до цього повністю. Жодна країна в таких умовах (тисячі кілометрів загального кордону на тлі багаторазової переваги в ресурсах у агресора) не була б повністю готовою", — наголосив міністр оборони. Проте завдяки проведеним підготовчим заходам і мобілізації українців оборону вдалося організувати.

[ + – ] Міністр оборони України Олексій Резніков

Олексій Резніков назвав кілька важливих факторів, завдяки яким зростає обороноздатність країни.

Знову виник потужний волонтерський рух, який закривав гострі проблемні питання, поки пробуксовувала державна бюрократія.

У країні було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу. У Міноборони орієнтуються на необхідність забезпечити всім необхідним 1 млн людей, які долатимуть ворога. Щодня нарощуються обсяги постачання, уряд наголошує на стимулюванні українських виробників, які завантажені замовленнями до кінця року.

Активно шукають міжнародної технічної допомоги. З партнерами говорять уже не лише про імпорт, а й про ремонт української техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів.

Іде інвестування в сучасну українську зброю.

"На цьому фоні ми входимо в нову — довготривалу — фазу війни, — зазначив Резніков. — Щоб перемогти в ній, потрібно ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог нарешті не витримав".

Нагадаємо, напередодні 9 травня експерти висловлювали різні припущення, що може заявити президент РФ Володимир Путін у своїй промові. Передбачалося, що Путін здатний офіційно оголосити війну Україні, мобілізацію або повідомити про входження окупованих українських територій до складу РФ.

Проте 9 травня президент РФ не зробив жодних гучних заяв. Він обійшовся загальними фразами про "утиски Заходу" та прагнення дати відсіч "нацистам".