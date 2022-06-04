У президента Зеленского "психическая проблема", — спикер парламента Венгрии

По словам Ласло Кевера, просящие помощь люди делают это "настойчиво, вежливо, без угроз". А президент Украины, считает политик, требует и угрожает другим странам.

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Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал критику Владимира Зеленского "психической проблемой", ведь те, кто нуждается в помощи не требуют ее, а просят вежливо, сообщает издание 444.hu

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"Сколько я знаю событий в мировой истории, то я не могу вспомнить чтобы лидер страны, которой нужна помощь требовал ее или же угрожал другим странам. Так угрожают только врагам, а не друзьям. Так не делают люди, которые просят о помощи, особенно у тех, кого они хотят видеть в качестве друга. Нужно просить о помощи настойчиво, но вежливо, без угроз. Я считаю, что здесь есть какая-то психическая проблема", — сказал он.

[ + – ] Ласло Кевер Фото: wikipedia

Также по мнению Кевера венграм, которые живут в Закарпатье стоит бояться украинцев после того, как закончится война с Россией.

"Мы должны быть очень осторожны, чтобы не дошло до того, что украинским венграм придется покинуть свою родину, которая находится на территории Украины, через тысячу лет проживания там", — резюмировал он.

Напоминаем, что Венгрия выдвигала новые условия для принятия санкций против РФ. Будапешт требовал исключить из перечня лиц, которые попадут в шестой пакет санкций против РФ, Патриарха Кирилла.

Тем не менее 6-й пакет санкций ЕС против России был принят. О то, что в него вошло уже писал Фокус.

Напоминаем, что ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России. По словам замминистра иностранных дел Польши, речь идет о конфискации активов РФ в Европе, а также отключении всех российских банков от системы SWIFT.