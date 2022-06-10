Україна має право на оборону, навіть якщо букмекери наголошують на тому, що шанси невеликі, — Орбан

Угорський прем'єр-міністр також заявив, що в Європі майже ніхто "не говорить голосом миру", а також розкритикував санкційну політику ЄС проти Росії.

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Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Україна має право на самооборону через вторгнення Росії, навіть якщо "на думку букмекерів, шанси на перемогу невеликі". Про це пише угорське видання Telex.

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"Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо, на думку букмекерів, шанси на перемогу невеликі", — сказав він.

За словами Орбана, питання полягає в тому, як на це відреагує Європі та які пропозиції зроблять для розв'язання. Він додав, що у Європі майже ніхто "не говорить голосом миру". Угорський прем'єр також розкритикував політику ЄС щодо санкцій проти Росії.

"Ми маємо фінансувати мир, а не війну. Якщо вони (ЄС, — ред.) продовжать політику санкцій, то зруйнують усю європейську економіку. Єдине, про що говорить угорський уряд, то це про те, що треба фінансувати мир, а не війну. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб вся Європа збанкрутувалась", — сказав Орбан.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що ембарго ЄС на російський газ зруйнує європейську економіку. Він додав, що Угорщина залишається "поза війною", проте уникнути її наслідків не може.

4 червня речник парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав критику президента Володимира Зеленського "психічним розладом". За його словами, ті, хто потребує допомоги, не вимагає її, а просить ввічливо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина ставить все нові вимоги для ухвалення 6-го пакета санкцій проти Росії. За інформацією журналістів, окрім нафтового питання, у Будапешті вимагали виключити голову РПЦ Патріарха Кирила із переліку осіб, які підпадуть під санкції.

3 червня ЄС офіційно ухвалив нові санкції проти Росії. Під обмеження Патріарх Кирило так і не влучив. Також у Будапешті були проти нафтового ембарго для РФ, тому імпорт російського енергоносія через нафтопровід "Дружба", від якого залежить Угорщина, не перекриватимуть наразі.