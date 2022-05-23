Будет голод. Как война в Украине перекраивает продовольственную карту мира

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Россия официально назначена ответственной не только за войну, но и за мировой голод, о масштабах жертв которого "ДАЖЕ ПУТИН может пожалеть". Искусство акцентов у западных СМИ, конечно, на высоте. Там, допустим, не все так однозначно (с), так как ковид за пару лет всем знатно подосрала конъюнктуру, но в конце-концов на совести орков столько черных пятен, что не страшно, если прибавится еще одно. С 2014 по 2020 год количество голодающих в мире выросло с 607 до 811 млн. Внимание — это были годы РЕКОРДНЫХ урожаев и изобилия. Смекаете, что будет, когда мы нормально не соберем? А мы не соберем. Проблема — несомненно осознанно — эскалируется, оценка числа потенциально голодающих от выпуска к выпуску растет. Я думаю, мы все тут достаточно циничны, чтобы понимать, что в нашем положении чем хуже, тем лучше. Зацепит всех, но в разной степени. На кличку "Счастливчик" откликаются Ливан, Тунис, Ливия, Египет — тут импортировали из Причерноморья от половины до двух третей продовольствия. Подстраховать нас некому. В Китае — дожди, в Индии — жара, в Америке тоже вот начали напрягаться, глядя на фаренгейт. Адепты теории заговора здесь? Ваш выход. Даже при идеальной погоде надо учитывать, что пятая часть экспорта удобрений ограничена, а такая диета посевам тоже не на пользу. Если страна импортирует еду, но объективно небогата, скорее всего, в ближайший год-полтора ей будет очень сложно. Если страна импортирует и еду, и энергоносители, и при этом объективно небогата — ну, что сказать, пиз*ец, конечно. С начала войны 23 (!) государства заявили о строгих ограничениях на экспорт продуктов питания. 10% калорий не выйдут на мировой рынок (это без учета нас). Индия вовсе не первая в этом ряду, просто очень большая. Наши порты не только блокированы, но и заминированы. Хорошая новость в том, что есть карты минных полей плюс достаточно почистить тральщиками узкий коридор и там по помытому шастать. После Второй мировой по морям плавало куда больше всякого взрывоопасного говна, и ничего. Плохая новость в том, что разминировать, имея в анамнезе кейс Чонгара, — сложно представить, какого уровня должны быть гарантии. В идеале деблокада выглядит так: Россия соглашается на украинское судоходство; Украина разминирует подступы к Одессе; Турция пропускает через Босфор военный конвой. Давайте хотя бы себе ответим честно — правдоподобен ли этот план в ближайшей перспективе? Зато в Гудзоновском институте прикинули, что 14 ракет типа Harpoon будет достаточно, чтобы снять вопрос блокады украинских портов надолго, если не навсегда. Из недостатков этого варианта я вижу только то, что мы засрем всю акваторию мазутом. Пока мы катимся по инерции, следующий сезон — вот, где страх и ужас. Если не будет рынка сбыта, то наши фермеры не очень поймут, зачем при полных закромах им сеять под 2023 год. РФ тоже не жирует — там семена и пестициды из ЕС. Про подсолнечное масло лучше вообще не думать, не зря Индонезии выкрутили руки и она сняла ограничения на свою пальму. Половинчатый выход — отзывать резервы с биотоплива. Так можно выгадать плюс 10% зерна и 18% масел. Некоторые подчеркнуто этично-зеленые страны уже сказали, что в бензин необязательно домешивать биотопливо, это они погорячились. Кейс Причерноморья обнажил проблему "курица или яйцо" от аграрки, т. е. что важнее — вырастить или вывезти. Зерновая торговля имеет массу узких горлышек — как там поживает Суэцкий канал? А Панамский? Они извлекают опыт или прогуливают? Нации поляризуются на суперимпортеров и суперэкспортеров. Первые — хз, че вам делать, ребята. Экспортеры, к вам вопросов нет.

Ну, и если вам нужен был еще один повод гордиться (хотя куда уж больше) нашей прекрасной страной, то вот, пожалуйста: видите, как весь мир штормит и ООН по потолку бегает? А ведь Украина отвлеклась от мирового рынка еды совсем недавно. Еще и трех месяцев не прошло.

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