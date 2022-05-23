Буде голод. Як війна в Україні перекроює продовольчу карту світу
"Слідом за фінансовою, економічною та ковідною кризами світ накриває голод. Відповідальність за це лежить на Росії, яка розв'язала повномасштабну війну з Україною. Логістичні ланцюжки доставлення їжі зруйновані". Думка.
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Новий порядок денний вже неможливо не помічати, тож давайте його зафіксуємо.
- Росія офіційно призначена відповідальною не лише за війну, а й за світовий голод, про масштаби жертв якого "НАВІТЬ ПУТІН може пошкодувати". Мистецтво акцентів у західних ЗМІ, звісно, на висоті.
- Там, припустимо, не все так однозначно (с), тому що ковід за пару років усім знатно підсрав кон'юнктуру, але врешті-решт на совісті орків стільки чорних плям, що не страшно, якщо додасться ще одна.
- З 2014 по 2020 рік кількість тих, хто голодує, у світі зросла з 607 до 811 млн. Увага — це були роки РЕКОРДНИХ врожаїв та достатку. Вловлюєте, що буде, коли ми нормально не зберемо? А ми не зберемо.
- Проблема — безперечно усвідомлено — ескалується, оцінка кількості потенційно тих, хто голодує, від випуску до випуску зростає. Я думаю, ми всі тут досить цинічні, щоб розуміти, що в нашій ситуації що гірше, то краще.
- Зачепить усіх, але по-різному. На прізвисько "Щасливчик" відгукуються Ліван, Туніс, Лівія, Єгипет — тут імпортували з Причорномор'я від половини до двох третин продовольства.
- Підстрахувати нас нема кому. В Китаї — дощі, в Індії — спека, в Америці теж почали напружуватися, дивлячись на фаренгейт. Адепти теорії змови тут? Ваш вихід.
- Навіть за ідеальної погоди треба враховувати, що п'ята частина експорту добрив обмежена, а така дієта посівам теж не на користь.
- Якщо країна імпортує їжу, але об'єктивно небагата, найімовірніше, в найближчий рік-півтора їй буде дуже складно. Якщо країна імпортує і їжу, і енергоносії, і водночас об'єктивно небагата, ну, що сказати, пиз*ець, звичайно.
- З початку війни 23 (!) держави заявили про суворі обмеження на експорт харчів. 10% калорій не вийдуть на світовий ринок (це не враховуючи нас). Індія не перша в цьому списку, просто дуже велика.
- Наші порти не лише блоковані, а й заміновані. Хороша новина в тому, що є карти мінних полів плюс достатньо почистити тральщиками вузький коридор і там по помитому шастати. Після Другої світової по морях плавало значно більше різного вибухонебезпечного гівна, і нічого. Погана новина в тому, що розмінувати, маючи в анамнезі кейс Чонгара, — складно уявити, якого рівня мають бути гарантії.
- В ідеалі деблокада має такий вигляд: Росія погоджується на українське судноплавство; Україна розмінує підступи до Одеси; Туреччина пропускає через Босфор військовий конвой. Давайте хоча б відповімо чесно — чи правдоподібний цей план у найближчій перспективі?
- Натомість у Гудзонівському інституті прикинули, що 14 ракет на зразок Harpoon буде достатньо, щоб зняти питання блокади українських портів надовго, якщо не назавжди. З недоліків цього варіанта я бачу тільки те, що ми засмітимо всю акваторію мазутом.
- Поки ми котимося за інерцією, наступний сезон — ось де страх і жах. Якщо не буде ринку збуту, то наші фермери не дуже зрозуміють, навіщо за повних складів їм сіяти під 2023 рік. РФ теж не жирує — там насіння та пестициди з ЄС.
- Про соняшникову олію краще взагалі не думати, не дарма Індонезії викрутили руки, і вона зняла обмеження на свою пальму.
- Половинчастий вихід — відкликати резерви з біопалива. Так можна вигадати плюс 10% зерна та 18% масел. Деякі наголошено етично-зелені країни вже сказали, що в бензин необов'язково домішувати біопаливо, це вони погарячкували.
- Кейс Причорномор'я оголив проблему "курка чи яйце" від аграрки, тобто що важливіше — виростити чи вивезти. Зернова торгівля має масу вузьких шийок — як там живе Суецький канал? А Панамський? Вони отримують досвід чи прогулюють?
- Нації поляризуються на суперімпортерів та суперекспортерів. Перші — хз, що вам робити, люди. Експортери, до вас запитань немає.
Ну, і якщо вам потрібна була ще одна нагода пишатися (хоча куди вже більше) нашою прекрасною країною, то ось, будь ласка: бачите, як весь світ штормить і ООН по стелі бігає? Адже Україна відволіклася від світового ринку їжі зовсім недавно. Ще й три місяці не минуло.Важливо