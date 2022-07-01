Буде, як із Кіпром? Які гарантії безпеки може отримати Україна

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Україна вже має дорожню картку щодо вступу в ЄС. Багато чого ще не визначено, і терміни можуть відсуватися, але на самому шляху горить "зелений", хоча ще зовсім недавно агресивно блимав "червоний" і не було надії навіть на "жовтий". Тепер багато залежить від нас.

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У випадку з НАТО перспектива не така очевидна. З одного боку, ми можемо досягти готовності до вступу в альянс, виходячи з військових стандартів. Статут НАТО не забороняє приймати країни з окупованими територіями та загрозою воєнних конфліктів. Але насправді ми повинні розуміти, що той самий Кіпр не прийняли в НАТО, оскільки частина його території окупована, а воювати з Туреччиною (також членом НАТО) в блоці ніхто не хоче.

Тобто вступ України в НАТО можливий лише на фазі готовності країн альянсу розпочати військовий конфлікт із РФ. Або коли там вирішать, що РФ не здатна на військову відповідь (як Сербія Мілошевича).

І перший, і другий сценарій поки що не можна назвати робочими. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи на Public Forum саміту НАТО, запропонував створити механізм гарантій безпеки для України як один із елементів майбутнього безпечного світу.

Нинішня війна проти України — це й наслідки політики ЄС, спрямованої на те, щоби не "дратувати РФ". Якщо підходити до нашого членства в НАТО в контексті системного аналізу, то посилення блоку шляхом включення до нього українського потенціалу посилить його, компенсуючи всі ризики.

Але це розуміють і в Москві. Мета РФ — знищити наш потенціал.

Рівень геополітичного страху в Європі в цьому контексті руйнуватиме європейський консенсус щодо вступу України в НАТО, а нам зараз потрібна консолідація Європи щодо нашого вступу в ЄС. Тут можна погнатися за двома зайцями, але не зловити жодного.

З іншого боку, в РФ і далі кричатимуть про "пастку Фукідіда" (коли Спарта напала на Афіни, боячись її зміцнення), виправдовуючи свою війну проти України необхідністю "превентивних заходів".

Отже, наш реалістичний план — це членство в ЄС і пакет гарантій безпеки з боку західних союзників.

Які це можуть бути гарантії?

У виступі Андрія Єрмака прозвучала пропозиція щодо створення групи Єрмака-Расмуссена, яка напрацьовуватиме заходи щодо:

Посилення військового потенціалу України. Інтеграції України до міжнародних форматів безпеки. Посилення санкцій щодо РФ.

Щодо членства в НАТО, то це завжди "історичне вікно можливостей", як це сталося для країн Балтії та Центральної Європи на точці розпаду СРСР і слабкості РФ.

У цьому контексті Україна може повторити шлях не Кіпру, а євроінтеграційний успіх Фінляндії: фіни завжди вміли знаходити "історичні вікна", вступивши в ЄС на точці зламу СРСР/РФ і зробивши марш-кидок у НАТО вже сьогодні, коли Росія зайнята Україною.

Вміння знаходити історичні вікна можливостей — це те мистецтво, яке нам ще належить опанувати.

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