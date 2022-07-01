Будет, как с Кипром? Какие гарантии безопасности может получить Украина

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Украина уже имеет дорожную карту по вступлению в ЕС. Многое там еще не определено и сроки могут отодвигаться, но на самом пути горит "зеленый", хотя еще совсем недавно агрессивно мигал "красный" и не было надежды даже на "желтый". Теперь многое зависит от нас.

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В случае с НАТО перспектива не столь очевидна. С одной стороны, мы можем достичь готовности по вступлению в альянс, исходя из военных стандартов. Устав НАТО не запрещает принимать страны с оккупированными территориями и угрозой военных конфликтов. Но в реальности мы должны понимать, что тот же Кипр не приняли в НАТО, поскольку часть его территории оккупирована, а воевать с Турцией (тоже членом НАТО) в блоке никто не хочет.

То есть вступление Украины в НАТО возможно лишь на фазе готовности стран альянса начать военный конфликт с РФ. Или когда там решат, что РФ не способна на военный ответ (как Сербия Милошевича).

И первый, и второй сценарий пока нельзя отнести к рабочим. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая на Public Forum саммита НАТО, предложил создать механизм гарантий безопасности для Украины как один из элементов будущего безопасного мира.

Нынешняя война против Украины — это и последствия политики ЕС, направленные на то, чтобы не "раздражать РФ". Если подходить к нашему членству в НАТО в контексте системного анализа, то усиление блока путем включение в оный украинского потенциала усилит его, компенсируя все риски.

Но это понимают и в Москве. Цель РФ — уничтожить наш потенциал.

Уровень геополитического страха в Европе в этом контексте будет разрушать европейский консенсус по вступлению Украины в НАТО, а нам сейчас нужна консолидация Европы в части нашего вступления в ЕС. Тут можно погнаться за двумя зайцами, но не поймать ни одного.

С другой стороны, в РФ будут и дальше кричать о "ловушке Фукидида" (когда Спарта напала на Афины, боясь ее укрепления), оправдывая свою войну против Украины необходимостью "превентивных мер".

Таким образом, наш реалистичный план — это членство в ЕС и пакет гарантий безопасности со стороны западных союзников.

Какие это могут быть гарантии?

В выступлении Андрея Ермака прозвучало предложение по созданию группы Ермака-Расмуссена, которая будет нарабатывать меры по:

Усилению военного потенциала Украины. Интеграции Украины в международные форматы безопасности. Усилению санкций в отношении РФ.

Что касается членства в НАТО, то это всегда "историческое окно возможностей", как это произошло для стран Балтии и Центральной Европы на точке распада СССР и слабости РФ.

В этом контексте Украина может повторить путь не Кипра, а евроинтеграционный успех Финляндии: финны всегда умели находить "исторические окна", вступив в ЕС на точке слома СССР/РФ и сделав марш-бросок в НАТО уже в наши дни, когда Россия занята Украиной.

Умение находить исторические окна возможностей — это то искусство, которым нам еще предстоит овладеть.

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