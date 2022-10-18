Як Росія заплатить Україні за війну: Малюська озвучив деталі (відео)

За словами міністра юстиції, поки що неможливо говорити про конкретну суму російських активів, які Україна може отримати як репарації.

Related video

Міжнародний механізм примусового стягнення репарацій з Росії за руйнування в Україні має бути розроблений восени 2022 року. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, відразу після створення такого механізму влада України розпочне переговори з конкретними країнами, які заморозили російські активи, з проханням передати їх до спеціального компенсаційного фонду. При цьому чиновник зазначив, що поки неможливо говорити про конкретну суму російських активів, які Україна може отримати як репарації.

"Але можемо говорити, що йдеться про кількасот мільярдів доларів США", — додав Денис Малюська.

Чим відрізняються контрибуції від репарацій?

Репарації — це повне чи часткове відшкодування матеріальних збитків від війни. Платиться переважно у грошовій формі. Репарації отримує країна, яка виграла у війні від країни, яка зазнала поразки у війні.

Контрибуція — платежі, які накладаються на державу, що програла, на користь переможця. Під час війни їх платить населення зайнятої території, а після кінця війни — уряд переможеної країни.

Нагадаємо, в липні 2022 року на інвестиційній конференції у Лугано представники десятків країн і міжнародних організацій підписали підсумкову декларацію і зафіксували, що Україна відновлюватиметься, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на той момент сума завданих Україні збитків оцінювалася в $750 млрд.

Загалом Україна збирається стягнути з Росії репарації на суму щонайменше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах "Великої сімки".

Раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна готова вести переговори з Росією щодо контрибуцій і репарацій. Секретар зазначив, що чим довше Росія відтягує ці переговори, тим більшими стають суми за руйнування, завдані через війну.