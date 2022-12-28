Захист від дронів: Україна може отримати від Франції ЗРК "Містраль" (відео)

Переносний ЗРК ефективний проти повітряних цілей із висотою польоту до 3 км і може успішно застосовуватися для знищення ворожих безпілотників.

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Президент України Володимир Зеленський 28 грудня провів зустріч із міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, під час якої обговорювалися питання захисту українського неба. За підсумками розмови, українська сторона може отримати від західних партнерів сучасні зенітно-ракетні комплекси Mistral. Про це повідомляє інформаційна служба ВВС.

Глава держави, підбиваючи підсумки сьогоднішнього дня, зазначив, що під час бесіди сторони обговорили ситуацію на фронті та потреби Збройних сил України.

"Обговорили подальші кроки щодо посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", — написав Зеленський у Telegram.

Зі свого боку, Лекорню сказав, що Париж уже надав Києву артилерійські установки CAESAR і створив фонд у розмірі 200 млн євро, який дозволить Україні безпосередньо здійснювати закупівлю необхідного обладнання у французьких компаній-виробників.

Міністр оборони зазначив, що французька сторона допоможе вирішити питання з обслуговуванням уже наданого Україні озброєння, а завдяки фонду на потреби ЗСУ буде надано нове, зокрема, системи для боротьби з ворожими безпілотниками — ЗРК Mistral.

"Франція обрала кілька способів допомоги Україні. Підтримка того, що вже було надано Україні, так само важлива, як і нове обладнання", — наголосив Лекорню.

Переносний комплекс Mistral

Зенітноракетні комплекси Mistral — досить потужна й ефективна зброя в боротьбі з повітряними цілями, які розташовані на малій висоті — до 3 км. Сучасний ЗРК створений у Франції компанією MBDA. Комплекс є на озброєнні близько 25 країн, серед яких Норвегія, Бельгія, Іспанія, Угорщина, країни Балтії та інші.

Ракети досить легкі у використанні та працюють за принципом "fire and forget" (вистрілив і забув). Згідно з оцінками виробника, ЗРК відрізняються високою точністю — до 97%, до того ж достатньо надійні, що було доведено під час випробувань.

Основні технічні характеристики ЗРК Mistral:

Зона ураження за висотою: 5-3000 метрів;

Зона ураження за дальністю: 500-6000 метрів;

Швидкість польоту ракети: 2,6 маха;

Максимальна швидкість мети, яку можна вразити: 1500 км/год;

Час польоту на максимальну дальність: 14 секунд;

Діаметр ракети: 90 мм;

Довжина ракети: 1,8 метра;

Стартова вага ракети: 18 кг.

Нагадаємо, за даними сайту держзакупівель уряду США, Вашингтон планує надати Україні 18 комплектів автоматизованої системи управління польовою артилерією IFATDS, призначених для ракетних комплексів М142 HIMARS. Її застосування підвищить ефективність контрбатарейної боротьби.