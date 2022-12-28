"Випадання з реальності й інформаційне марення", — Данілов відповів Пєскову

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, пропозиція спікера Кремля Дмитра Пєскова погодитися з окупацією територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей — результат "спілкування з іблісами".

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Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на слова прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про те, що для мирних переговорів Україна має враховувати "нові реалії" та віддати РФ свої чотири області. Свій пост Данілов опублікував у Twitter.

"Немає жодних реалій, в яких існують "нові території у складі РФ". Кремлеспікерам потрібно вийти зі стану інформаційного марення. Реалії РФ — це її ганьба, поразка та розвал", — заявив секретар РНБО.

"Спілкування з іблісами призводить до прикрого випадання з реальності", — додав він.

Нагадаємо, 28 грудня спікер Кремля заявив, що мирних переговорів із Україною не буде, доки Київ не відмовиться від своїх територій. За його словами, план завершення бойових дій не можна буде назвати мирним без "урахування сьогоднішніх реалій". Влада України, вважає Пєсков, має погодитися з окупацією територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними "Нью-Йорк Таймс", переговорів Києва та Москви в найближчому майбутньому не передбачається, оскільки сторони не готові йти на компроміси і твердо стоять на своїх позиціях. Це свідчить про прагнення добитися великих переваг воєнним шляхом.