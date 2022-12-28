"Выпадение из реальности и информационный бред", — Данилов ответил Пескову

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, предложение спикера Кремля Дмитрия Пескова согласится с оккупацией территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — итог "общения с Иблисами".

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Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что для мирных переговоров Украина должна учитывать "новые реалии" и отдать РФ свои четыре области. Свой пост Данилов опубликовал в Twitter.

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе РФ". Кремлеспикерам нужно выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ — это ее позор, поражение и развал", — заявил секретарь СНБО.

"Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", — добавил он.

Напомним, 28 декабря спикер Кремля заявил, что мирных переговоров с Украиной не будет, пока Киев не откажется от своих территорий. По его словам, план завершения боевых действий нельзя будет назвать мирным без "учета сегодняшних реалий". Власти Украины, считает Песков, должны согласится с оккупацией территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным "Нью-Йорк Таймс", переговоров Киева и Москвы в обозримом будущем не предвидится, поскольку стороны не готовы идти на компромиссы и твердо стоят на своих позициях. Это свидетельство стремления добиться больших преимуществ военным путем.