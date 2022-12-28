Идут военным путем: переговоров Киева и Москвы в обозримом будущем не будет, — СМИ

По информации журналистов, стороны твердо стоят на своих позициях, что свидетельствует о стремлении добиться больших преимуществ за счет своих войск.

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Представители США и Европы пришли к выводу о том, что всерьез обсуждать возможность завершения боевых действий в Украине в обозримом будущем ни Киев, ни Москва не намерены из-за того, что обе стороны конфликта непоколебимы в своих требованиях. Об этом сообщает "Нью-Йорк Таймс".

На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно изложил предложение провести "мирный" саммит к концу февраля. Но в интервью западным журналистам украинский дипломат отметил, что Киев согласится вести переговоры с Москвой только после проведения трибунала по военным преступлениям РФ.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ заявил, что Киеву нужно согласиться с требованиями Москвы, в том числе отдать четыре украинские региона, которые в сентябре в РФ решили аннексировать, в противном случае "российская армия решит этот вопрос".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может быть мирных переговоров с Украиной без признания сегодняшних реалий относительно территории РФ.

[ + – ] ВСУ удалось отвоевать большую часть территорий, захваченных РФ с начала интенсивной фазы войны

По словам Стеллы Гервас, профессора истории России из Университета Ньюкасла, предложение Киева отчасти проливает свет на видение Украины того, как война в Россией могла бы однажды завершится. Однако "ответ Лаврова не очень многообещающий, и указывает на то, что от начала мирных переговоров нас отделяют многие месяцы".

То обстоятельство, что стороны твердо стоят на своих позициях, — свидетельство того, что они рассчитывают получить больше преимуществ силовым путем.

Инициатива сейчас на стороне Украины, ВСУ удалось отвоевать большую часть территорий, захваченных РФ с начала интенсивной фазы войны. Хотя под российской оккупацией все еще находятся значительные территории юго-востока. В свою очередь, РФ собирает войска и наносит воздушные удары по инфраструктуре.

Напомним, что американский генерал высказался о желании Кремля возобновить переговоры с Украиной. По словам Марка Хертлинга, постоянные предложения переговоров от РФ — ложь.

Ранее Фокус сообщал, что британский премьер Риши Сунак назвал переговоры с РФ о прекращении огня в Украине бессмысленными.