"Они требуют и лгут": генерал США высказался о желании Кремля возобновить переговоры с Украиной

В США уверены, что в Кремле не готовы к серьезным переговорам. Более того, любые договоренности, скорее всего, Москва быстро нарушит.

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Генерал США в отставке Марк Хертлинг заявил, что постоянные предложения переговоров от России – это ложь. Он уверен, что Кремль на самом деле не готов к серьезным переговорам. Об этом генерал написал у себя в Twitter.

По словам Хертлинга, Россия не привыкли ни с кем договариваться даже по мелочам.

"В канун Рождества Путин заявил, что "готов к переговорам". У меня были "переговоры" с российскими военными и Минобороны РФ ранее, а потому извлек уроки: даже по мелочам чиновники России не договариваются… требуют, потом лгут, а потом нарушают договоренности", — написал генерал.

Кроме того, как пишет издание Newsweek, об этом также недавно говорил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он заявил, что большинство военных конфликтов заканчиваются переговорами, однако война России с Украиной – не тот случай.

"По крайней мере, мы не считаем, что на данный момент русские настроены серьезно, если говорить о переговорах", — сказал Бернс.

Отметим, что недавно президент РФ Владимир Путин дал интервью корреспонденту российского телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Там глава Кремля заявил, что Россия якобы готова к переговорам.

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", — сказал президент страны-агрессора.

Напомним, что во время того же интервью Путин назвал новую цель в войне с Украиной. По его словам, действия неких геополитических оппонентов Москвы направлены на растаскивание "исторической России". Он считает, что в вопросе войны в Украине Россия движется в правильном направлении.

Ранее Фокус писал, что у Путина хотят провести "выборы" на оккупированных территориях Украины. По информации РосСМИ, Москва планирует мероприятие к осени 2023 года, несмотря на ввод военного положение в захваченных областях.

Еще сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры до Нового года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров уже известна, однако не стал ее называть.