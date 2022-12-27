"Вони вимагають і брешуть": генерал США висловився про бажання Кремля відновити переговори з Україною

У США впевнені, що у Кремлі не готові до серйозних переговорів. Щобільше, будь-які домовленості швидше за все Москва швидко порушить.

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Генерал США у відставці Марк Хертлінг заявив, що постійні пропозиції переговорів від Росії – це брехня. Він упевнений, що Кремль насправді не готовий до серйозних переговорів. Про це генерал написав у себе в Twitter.

За словами Хертлінга, Росія не звикла ні з ким домовлятися навіть щодо дрібниць.

"Напередодні Різдва Путін заявив, що "готовий до переговорів". У мене були "переговори" з російськими військовими та Міноборони РФ раніше, а тому витягнув уроки: навіть по дрібницях чиновники Росії не домовляються... вимагають, потім брешуть, а потім порушують домовленості ", — Написав генерал.

Крім того, як пише видання Newsweek, про це також нещодавно говорив директор ЦРУ Вільям Бернс. Він заявив, що більшість військових конфліктів закінчуються переговорами, проте війна Росії з Україною – це не той випадок.

"Принаймні, ми не вважаємо, що зараз росіяни налаштовані серйозно, якщо говорити про переговори", — сказав Бернс.

Зазначимо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю кореспондентові російського телеканалу "Росія 1" Павлу Зарубіну. Там глава Кремля заявив, що Росія нібито готова до переговорів.

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки. Але це їхня справа — не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", — сказав президент країни-агресора.

Нагадаємо, що під час того ж інтерв'ю Путін назвав нову мету у війні з Україною. За його словами, дії деяких геополітичних опонентів Москви спрямовані на розтягування "історичної Росії". Він вважає, що у питанні війни в Україні Росія рухається у правильному напрямку.

Раніше Фокус писав, що у Путіна хочуть провести "вибори" на окупованих територіях України. За інформацією РосЗМІ, Москва планує захід до осені 2023 року, попри введення воєнного стану у захоплених областях.

Ще повідомлялося, що Володимир Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори до Нового року. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дата переговорів вже відома, проте не став її називати.