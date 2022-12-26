У Путіна хочуть провести "вибори" на окупованих територіях України: росЗМІ назвали терміни

За інформацією журналістів, Москва планує захід до осені 2023 року, незважаючи на введення воєнного стану у захоплених областях. Підконтрольні Москві чиновники обговорюють із юристами, як оминути законодавство.

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Кремль розглядає можливість проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це пише російська газета "Ведомости" з посиланням на інформовані джерела.

Захід хочуть провести восени наступного року, незважаючи на введення військового стану в областях. Для цього підконтрольні президенту Росії Володимиру Путіну чиновники обговорюють із юристами всі сценарії, зазначають співрозмовники.

Російське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Однак у Кремлі хочуть скористатися вже наявними поправками або змінити закон.

Один із варіантів — скоротити на третину період передвиборчої кампанії. Цей захід обговорили в робочій групі щодо зміни виборчого законодавства, яку очолює перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

За нормами російського законодавства рішення про проведення регіональних виборів має бути прийняте раніше, ніж за 100 днів до дня голосування. Терміни можуть зменшити через повторні або дострокові вибори.

"Росіяни хочуть скористатися цією поправкою або внести зміни до закону про воєнний стан", — зазначає видання.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня росЗМІ писали про підготовку в Кремлі до президентської кампанії у 2024 році. Москва вже підготувала ідеологічну стратегію – це повна перемога Путіна.

Фокус 26 грудня писав, що в Маріуполі окупанти знесли історичну будівлю — "Дім з годинником" на проспекті Миру, 75. Також у місті зносять будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру.

У Королівському об'єднаному інституті Збройних сил Великобританії 2 грудня говорили про поділ українців на категорії за рівнем лояльності після окупації країни. Протести мали утихомирювати колаборанти разом із силами Росгвардії.