Фільтрація за категоріями: як у РФ збиралися "утихомирювати" цивільне населення України

За словами британських аналітиків, перед російськими окупаційними військами стояло завдання захопити або фізично ліквідувати людей, причетних до Революції Гідності 2014 року.

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За даними британського Королівського об'єднаного інституту збройних сил, після окупації України російські спецслужби мали намір поділити українців на чотири категорії за рівнем лояльності. Про це повідомляється у доповіді аналітиків.

Згідно з даними, опублікованими у звіті, влада Російської Федерації припускала, що "активна фаза" вторгнення в Україну завершиться приблизно за 10 днів. Далі контроль за українськими населеними пунктами мав перейти до рук ФСБ РФ та Росгвардії.

У Кремлі також розраховували на те, що українські чиновники спробують втекти або будуть взяті в полон. Крім того, спецслужбам потрібно було знайти та ліквідувати людей, які мають відношення до Революції Гідності 2014 року.

З локальними протестами проти окупаційної влади мали розбиратися місцеві колаборанти під керівництвом Росгвардії.

Усі українські функціонери повинні були бути затримані ФСБ, а населення поділено на чотири категорії. Основним критерієм фільтрації був рівень лояльності до російських окупантів.

Непримиренні українці підлягали фізичному знищенню. В міру нелояльних пропонувалося залякувати чи намагатися переконувати у фільтраційних таборах. Нейтрально налаштоване населення окупанти мали намір схиляти до співпраці. Частина незгодних підлягали депортації до РФ.

У доповіді також йдеться про те, що ФСБ разом із ВДВ проводили навчання по захопленню та ліквідації "вкрай нелояльних" мешканців окупованих територій. Спецслужби також планували вербувати вище командування ЗСУ.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International публікувала доповідь, в якій було зібрано докази примусової депортації українців на територію Росії. У звіті також йдеться про погрози та тортури під час "фільтрації".

Ще Фокус писав, що росіяни завезли на окуповані території України понад 50 тисяч поліцейських для посилення контролю над місцевим населенням.