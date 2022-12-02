Фильтрация по категориям: как в РФ собирались "усмирять" гражданское население Украины
По словам британских аналитиков, перед российскими оккупационными войсками стояла задача захватить или физически ликвидировать людей, причастных к Революции Достоинства 2014 года.
По данным британского Королевского объединенного института вооруженных сил, после оккупации Украины российские спецслужбы намеривались поделить украинцев на четыре категории по уровню лояльности. Об этом сообщается в докладе аналитиков.
Согласно данным, опубликованным в отчете, власти Российской Федерации предполагали, что "активная фаза" вторжения в Украину завершится примерно за 10 дней. Далее контроль за украинскими населенными пунктами должен был перейти в руки ФСБ РФ и Росгвардии.
В Кремле также рассчитывали на то, что украинские чиновники попытаются сбежать или будут взяты в плен. Кроме того, спецслужбам полагалось найти и ликвидировать людей, имеющих отношение к Революции Достоинства 2014 года.
С локальными протестами против оккупационной власти должны были разбираться местные коллаборанты под руководством Росгвардии.
Все украинские функционеры должны были быть задержаны ФСБ, а население разделено на четыре категории. Основным критерием фильтрации был уровень лояльности к российским оккупантам.
Непримиримые украинцы подлежали физическому уничтожению. В меру нелояльных предлагалось запугивать или пытаться переубеждать в фильтрационных лагерях. Нейтрально настроенное население оккупанты собирались склонять к сотрудничеству. Часть несогласных подлежали депортации в РФ.
В докладе также идет речь о том, что ФСБ вместе с ВДВ проводили учения по захвату и ликвидации "крайне нелояльных" жителей оккупированных территорий. Спецслужбы также планировали вербовать высшее командование ВСУ.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International публиковала доклад, в котором были собраны доказательства принудительной депортации украинцев на территорию России. В отчете также идет речь об угрозах и пытках во время "фильтрации".
Еще Фокус писал о том, что россияне завезли на оккупированные территории Украины более 50 тысяч полицейских для усиления контроля над местным населением.