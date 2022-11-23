Полицейское государство: россияне усиливают контроль над населением оккупированных территорий

Несмотря на то, что РФ потеряла контроль над частью захваченных территорий, оккупанты увеличивают количество своих полицейских в захваченных украинских городах.

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На временно оккупированных территориях Украины сейчас находятся около 52 тысяч представителей полиции РФ. Кроме того, россияне собираются завезти в Украину еще 400 полицейских из Пензенской области, о чем сообщают в Центре национального сопротивления.

В публикации идет речь о том, что только за последний месяц на оккупированные территории отправилось около 10 тысяч сотрудников полиции РФ. Стоит учесть, что после контрнаступления ВСУ в Херсонской области, площадь захваченных Россией земель существенно сократилась.

До этого, около 1000 российских полицейских отправились на службу в Украину из города Тольятти Самарской области. В Центре национального сопротивления предполагают, что местные полицейские-коллаборанты не смогли установить контроль над населением, из-за чего утратили доверие россиян.

Авторы статьи отмечают, что россияне пытаются превратить эти территории в полицейское государство. В сообщении также подчеркнули, что подобные принципы работы с населением присущи фашизму.

Напомним, что всех полицейских, оставшихся под оккупацией, будут судить как предателей. В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что большинство руководителей отделов полиции переехали в подконтрольной Украине регионы, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

Фокус также писал о том, что в Изюме полицейский-коллаборант пытался сбежать при задержании и наступил на мину. После подрыва мины он остался без стопы. Во время оккупации города полицейский помогал "патрулировать" территорию и сдавал захватчикам патриотически настроенных жителей.

Еще мы писали, что украинские полицейские начали зачистку освобожденного Херсона. По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, к процессу привлечено 500 сотрудников правоохранительных органов. В будущем цифра должна вырасти до двух тысяч.