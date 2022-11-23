Поліцейська держава: росіяни посилюють контроль над населенням окупованих територій

Незважаючи на те, що РФ втратила контроль над частиною захоплених територій, окупанти збільшують кількість своїх поліцейських у захоплених українських містах.

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На тимчасово окупованих територіях України зараз перебувають близько 52 тисячі представників поліції РФ. Крім того, росіяни збираються завезти до України ще 400 поліцейських із Пензенської області, про що повідомляють у Центрі національного спротиву.

У публікації йдеться про те, що лише за останній місяць на окуповані території вирушило близько 10 тисяч співробітників поліції РФ. Варто врахувати, що після контрнаступу ЗСУ у Херсонській області площа захоплених Росією земель суттєво скоротилася.

До цього близько 1000 російських поліцейських вирушили на службу в Україну з міста Тольятті Самарської області. У Центрі національного спротиву припускають, що місцеві поліцейські-колаборанти не змогли встановити контроль над населенням, через що втратили довіру росіян.

Автори статті зазначають, що росіяни намагаються перетворити ці території на поліцейську державу. У повідомленні також наголосили, що подібні принципи роботи з населенням притаманні фашизму.

Нагадаємо, що всіх поліцейських, які залишилися під окупацією, судитимуть як зрадників. У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що більшість керівників відділів поліції переїхали до підконтрольної Україні регіонів, щоб не співпрацювати з окупантами.

Фокус також писав про те, що в Ізюмі поліцейський-колаборант намагався втекти під час затримання і настав на міну. Після підриву міни він залишився без стопи. Під час окупації міста поліцейський допомагав "патрулювати" територію та здавав загарбникам патріотично налаштованих мешканців.

Ще ми писали, що українські поліцейські розпочали зачистку звільненого Херсону. За словами голови Нацполіції України Ігоря Клименка, до процесу залучено 500 правоохоронців. У майбутньому цифра має зрости до двох тисяч.