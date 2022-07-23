Усіх поліцейських, які залишилися під окупацією, визнають зрадниками, — Геращенко

У МВС запевняють, що більшість керівників відділів переїхали до підконтрольних Україні регіонів, щоб не співпрацювати з окупантами.

Усіх поліцейських, які відмовилися виїжджати з окупованих територій України, судитимуть як зрадників. Про це радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Право на владу".

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За його словами, співробітники кожного управління поліції в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях отримали наказ залишити окуповані райони. Тих, хто відмовився, МВС оформляє як зрадників України та вносить до спеціальних баз даних.

"Таких людей відносно невеликий відсоток. Наприклад, найбільша посада поліцейського, який пішов на співпрацю з окупантами в Харківській області — заступник начальника слідчого відділу на рівні району. Усі керівники райвідділів, заступники керівників райвідділів вийшли з тих територій", — заявив Антон Геращенко. — Це свідчить, що в нас таких проблем немає".

Антон Геращенко нагадав про те, що нещодавно українські правоохоронці затримали за підозрою у держзраді ексглаву управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Передбачається, що він передавав росіянам інформацію про те, як Україна готувалася до оборони, а потім став помічником керівника Служби безпеки Івана Баканова, якого нещодавно звільнили з посади.

"У нас у МВС абсолютна нетерпимість до будь-яких проросійських проявів. Тому якщо хтось знає та доповідає про те, що хтось зі співробітників МВС, поліції чи інших структур має відношення до Росії — ці люди не працюватимуть. Якщо вони злочинці, то будуть віддані під суд", — підсумував Антон Геращенко.

Раніше писали, що президент Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Глава держави мотивував своє рішення статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, яка передбачає відповідальність за невиконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.