Всех полицейских, оставшихся под оккупацией, признают предателями, — Геращенко

В МВД уверяют, что большинство руководителей отделов переехали в подконтрольные Украине регионы, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

Всех полицейских, которые отказались выезжать с оккупированных территорий Украины, будут судить, как предателей. Об этом советник Министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Право на владу".

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По его словам, сотрудники каждого управления полиции в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях получили приказ покинуть оккупированные районы. Тех, кто отказался, МВД оформляет как предателей Украины и вносит в специальные базы данных.

"Таких людей относительно небольшой процент. Например, самая крупная должность полицейского, который пошел на сотрудничество з оккупантами в Харьковской области – заместитель начальника следственного отдела на уровне района. Все руководители райотделов, заместители руководителей райотделов вышли с тех территорий", — заявил Антон Геращенко. — Это говорит о том, что у нас таких проблем нет".

Антон Геращенко напомнил о том, что недавно украинские правоохранители задержали по подозрению в госизмене экс-главу управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Предполагается, что он передавал россиянам информацию о том, как Украина готовилась к обороне, а потом стал помощником руководителя Службы безопасности Ивана Баканова, недавно уволенного с должности.

"У нас в МВД абсолютная нетерпимость к любым пророссийским проявлениям. Поэтому если кто-то знает и докладывает о том, что кто-то из сотрудников МВД, полиции или других структур имеет отношение к России — эти люди работать не будут. Если они преступники, то будут отданы под суд", — подытожил Антон Геращенко.

Ранее писали, что президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Глава государства мотивировал свое решение статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, которая предусматривает ответственность за неисполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжелые последствия.