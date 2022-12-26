У Путина хотят провести "выборы" на оккупированных территориях Украины: росСМИ назвали сроки

По информации журналистов, Москва планирует мероприятие к осени 2023 года, несмотря на ввод военного положение в захваченных областях. Подконтрольные Москве чиновники обсуждают с юристами, как обойти законодательство.

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Кремль рассматривает возможность проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Мероприятие хотят провести осенью следующего года несмотря на ввод военного положения в областях. Для этого подконтрольные президенту России Владимиру Путину чиновники обсуждают с юристами все сценарии, указывают собеседники.

Российское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения. Однако в Кремле хотят воспользоваться уже имеющимися поправками или изменить закон.

Один из вариантов — сократить на треть период предвыборной кампании. Данную меру обсудили в рабочей группе по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По нормам российского законодательства, решении о проведении региональных выборов должно быть принято раньше, чем за 100 дней до дня голосования. Сроки могут уменьшить ввиду повторных или досрочных выборов.

"Россияне хотят воспользоваться этой поправкой или внести изменения в закон о военном положении", — отмечает издание.

Напомним, что в конце октября росСМИ писали о подготовке в Кремле к президентской кампании в 2024 году. Москва уже подготовила идеологическую стратегию — это полная победа Путина.

Фокус 26 декабря писал, что в Мариуполе оккупанты снесли историческое здание — "Дом с часами" на проспекте Мира, 75. Также в городе сносят здание Донецкого академического областного драматического театра.

В Королевском объединенном институте Вооруженных сил Великобритании 2 декабря говорили о разделении украинцев на категории по уровню лояльности после оккупации страны. Протесты должны были усмирять коллаборанты вместе с силами Росгвардии.