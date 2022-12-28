Ідуть військовим шляхом: переговорів Києва та Москви в найближчому майбутньому не буде, — ЗМІ

За інформацією журналістів, сторони твердо стоять на своїх позиціях, що свідчить про прагнення досягти великих переваг за рахунок своїх військ.

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Представники США та Європи дійшли висновку про те, що всерйоз обговорювати можливість завершення бойових дій в Україні в найближчому майбутньому ні Київ, ні Москва не мають наміру через те, що обидві сторони конфлікту непохитні у своїх вимогах. Про це повідомляє "Нью-Йорк Таймс".

Цього тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба докладно висловив пропозицію провести "мирний" саміт до кінця лютого. Але в інтерв'ю західним журналістам український дипломат зазначив, що Київ погодиться вести переговори з Москвою лише після проведення трибуналу щодо воєнних злочинів РФ.

Глава російського МЗС Сергій Лавров у відповідь заявив, що Києву потрібно погодитися з вимогами Москви, у тому числі віддати чотири українські регіони, які у вересні в РФ вирішили анексувати, інакше "російська армія вирішить це питання".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може бути мирних переговорів із Україною без визнання сьогоднішніх реалій щодо території РФ.

[ + – ] ЗСУ вдалося відвоювати більшу частину територій, захоплених РФ із початку інтенсивної фази війни

За словами Стелли Гервас, професорки історії Росії з Університету Ньюкасла, пропозиція Києва частково проливає світло на бачення України того, як війна в Росією могла б якось завершитися. Однак "відповідь Лаврова не дуже перспективна, і вказує на те, що від початку мирних переговорів нас відокремлюють багато місяців".

Та обставина, що сторони твердо стоять на своїх позиціях, є свідченням того, що вони розраховують отримати більше переваг силовим шляхом.

Ініціатива зараз на боці України. ЗСУ вдалося відвоювати більшу частину територій, захоплених РФ із початку інтенсивної фази війни. Хоча під російською окупацією все ще є значні території південного сходу. Зі свого боку РФ збирає війська та завдає повітряних ударів по інфраструктурі.

Нагадаємо, що американський генерал висловився про бажання Кремля відновити переговори з Україною. За словами Марка Гертлінга, постійні пропозиції переговорів від РФ є брехнею.

Раніше Фокус повідомляв, що британський прем'єр Ріші Сунак назвав переговори з РФ щодо припинення вогню в Україні безглуздими.