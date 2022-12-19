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Военный Фокус Российско-украинская война

Переговоры с РФ об прекращении огня на войне в Украине бессмыслены, — Сунак

Сунак о переговорах в Украине
Риши Сунак

По словам премьера Британии, для начала мирных переговоров Россия должна уйти из оккупированных территорий Украины. Сейчас же страны НАТО должны предоставить Киеву новую военную помощь.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал мировых лидеров игнорировать любые призывы Москвы о прекращении огня на войне в Украине. По его словам, для начала РФ должна уйти с оккупированных территорий. Об этом он сказал во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Великобритании, сообщает издание Sky News.

По его словам, любые призывы России такого характера являются бессмысленными в нынешних условиях.

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмысленен в нынешнем контексте", — сказал он.

Британский глава правительства также заявил, что страны НАТО должны предоставить больше военной помощи Украины, включая системы ПВО, артиллерию и бронетехнику.

Напомним, 17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц допустил переговоры с Россией об окончании войны. Однако для этого Москва должна прекратить военные действия и вывести свои войска из Украины.

16 декабря СМИ писали, что переговоров между Украиной и РФ, возможно, не будет еще несколько лет. По данным источников журналистов, война может зайти в тупик или перейти в замороженный конфликт.