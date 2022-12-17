"Должен прекратить войну": Шольц допустил переговоры с Путиным об Украине

Глава немецкого правительства прогнозирует эскалацию из-за военных поражений РФ.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц допускает проведение с президентом России Владимиром Путином переговоров об окончании войны в Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, передает сайт DW.

Как утверждает Олаф Шольц, Германия хочет, чтобы Россия остановила агрессивную войну против Украины, а украинцы отстояли целостность своих территорий. Для этого необходимо вести переговоры, правда, канцлер пока не знает, в каком формате лучше всего их организовать: по телефону, по видеосвязи или за столом.

По словам Олафа Шольца, существует большая вероятность эскалации конфликта из-за поражений России на поле боя. России следует осознать, что нельзя продолжать вести агрессию, а президент Владимир Путин должен "прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания".

2 декабря Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным о войне в Украине. Канцлер Германии осудил российские удары по гражданской инфраструктуре и призвал президента РФ как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, в том числе рассмотреть вывод войск с украинской территории. В ответ Владимир Путин назвал политику Запада "деструктивной" из-за поставок вооружения Украине.

Позже Олаф Шольц заявил, что переговоры с Россией о размещении оружия на территории ЕС возможны только после вывода войск из Украины. Как отметил канцлер, немецкое правительство было готово обсуждать этот вопрос еще до полномасштабного вторжения РФ.

Писали также, что радикалы хотели убить Олафа Шольца во время госпереворота. Полиция нашла у подозреваемых более 100 договоров о неразглашении секретной информации о штурме немецкого парламента, аресте депутатов и ликвидации канцлера.