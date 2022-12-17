"Має припинити війну": Шольц допустив переговори з Путіним про Україну

Глава німецького уряду прогнозує ескалацію через воєнні поразки РФ.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц припускає проведення з президентом Росії Володимиром Путіном переговорів щодо закінчення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, повідомляє сайт DW.

Як стверджує Олаф Шольц, Німеччина хоче, щоб Росія зупинила агресивну війну проти України, а українці відстояли цілісність своїх територій. Для цього необхідно вести переговори, щоправда, канцлер поки не знає, в якому форматі найкраще їх організувати: через телефон, відеозв'язок або за столом.

За словами Олафа Шольца, існує велика ймовірність ескалації конфлікту через поразки Росії на полі бою. Росії слід усвідомити, що не можна продовжувати вести агресію, а президент Володимир Путін має "припинити війну, вивести війська і так створити можливість взаєморозуміння".

2 грудня Олаф Шольц провів телефонну розмову з Володимиром Путіним про війну в Україні. Канцлер Німеччини засудив російські удари по цивільній інфраструктурі та закликав президента РФ якнайшвидше знайти дипломатичне розв'язання конфлікту, зокрема розглянути виведення військ з української території. У відповідь Володимир Путін назвав політику Заходу "деструктивною" через постачання озброєння Україні.

Пізніше Олаф Шольц заявив, що переговори з Росією щодо розміщення зброї на території ЄС можливі лише після виведення військ з України. Як зазначив канцлер, німецький уряд був готовий обговорювати це питання ще до повномасштабного вторгнення РФ.

Писали також, що радикали хотіли вбити Олафа Шольца під час держперевороту. Поліція знайшла у підозрюваних понад 100 договорів про нерозголошення секретної інформації про штурм німецького парламенту, арешт депутатів та ліквідацію канцлера.