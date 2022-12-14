Спроба держперевороту в Німеччині: радикали хотіли вбити канцлера Шольца, — NYT

Ліквідація глави німецького уряду, за даними журналістів, входила до планів угруповання "Рейхсбюргер". Головним підозрюваним вважають принца Генріха XIII із Тюрінгії, він міг зустрічатися з російськими дипломатами.

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Змовники планували вбивство канцлера Олафа Шольца під час перевороту. Про це повідомили інформовані джерела американської газети The New York Times.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних та знайшли понад 100 договорів про нерозголошення секретної інформації про штурм німецького парламенту, арешт депутатів та вбивство глави уряду.

Рейди пройшли у 150 населених пунктах. У змовників конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї та тисячі набоїв. У членів групи знайшли готівку, срібні та золоті монети на суму в сотні тисяч євро.

Співрозмовники розповіли про арешт 23 обвинувачених, розслідування ведеться щодо ще 31 особи.

Змовники, ймовірно, були послідовниками німецького радикального угрупування "Рейхсбюргер" ("Громадяни Рейху"). Вони вірять у теорії змови і стверджують, що повоєнна Німеччина — це не суверенна країна, а корпорація, створена союзниками після Другої світової.

Слідчі на брифінгу розповіли про суперечки "рейхсбюргерів" щодо поділу посад в уряді, який вони прагнули створити.

Газета згадала про можливу причетність до зірваної змови колишню депутатку від партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) Біргіт Мальзак-Вінкеман. Нині вона працює суддею у Берліні.

Поліція виявила двох інших членів АдГ, які були частиною мережі.

Переворот у Німеччині: головний підозрюваний – принц Генріх XIII

Правоохоронці заявили, що головою змови став принц Генріх XIII із Тюрінгії. Два джерела The New York Times кажуть, що він щонайменше один раз зустрічався з російськими дипломатами.

Генріха XIII називали лідером тіньового уряду. За словами одного з депутатів Бундестагу, один із таких візитів відбувся 12 червня в день Росії.

[ + – ] У поліції вважають, що головою змови став принц Генріх XIII із Тюрінгії

Опитані журналістами німецькі законодавці заявили, що їх однаково непокоять потенційні зв'язки між принцом та російським консульством у східному Лейпцигу.

Чиновники з Москви заперечували будь-яку причетність до змовників, називаючи це внутрішньою справою Німеччини.

Нагадаємо, що суд Німеччини ухвалив заарештувати 23 затриманих за підозрою в участі у держперевороті. Серед них громадянка Росії Віталія Б, ще двох підозрюваних громадян Австрії та Італії мають екстрадувати.

Фокус раніше писав про те, хто захищатиме президента РФ Володимира Путіна від держперевороту. За даними видання The Insider, курируватиме операцію федеральна служба охорони. До плану хочуть залучити гіпнотизерів та священників.