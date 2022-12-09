Спроба держперевороту у ФРН: суд заарештував 23 підозрюваних

За інформацією ЗМІ, в одного з підозрюваних знайшли список із 18 "ворогів", до якого увійшли високопоставлені політики та журналісти. Зокрема міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

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Суд Німеччини ухвалив рішення взяти під варту 23 затримані особи, яких підозрюють у підготовці державного перевороту. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури країни.

Під вартою опинилася громадянка Росії Віталія Б, проте її роль у цій справі не уточнюється.

Також відомо, що ініційовано процедуру екстрадиції щодо двох підозрюваних членів терористичної групи, які є громадянами Австрії та Італії.

Крім того, за інформацією журналістів видання TAZ, в одного з обвинувачених знайшли список із 18 "ворогів", до якого увійшли високопоставлені політики та журналісти.

Серед них міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, голова СДПН Саскія Ескен, генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт, лідер партії ХДС та парламентської фракції партії Фрідріх Мерц, колишній кандидат у канцлери, топполітик ХДС Армін Лашет, а також троє відомих ведучих передач.

У відповідь на цю інформацію Саскія Ескен заявила, що не можна недооцінювати небезпеку, яку становлять "насильницькі рейхсбюргери"

"Ці люди не просто фантазують про теорію змови. Вони мали конкретні плани, які вони були готові реалізувати", — сказала вона.

Що планували підозрювані?

Розслідування генпрокурора ФРН Петера Франка зазначає, що деякі з підозрюваних у тероризмі планували прорватися до німецького Бундестагу з невеликою озброєною групою. Їхня мета полягала в тому, щоб заарештувати членів федерального уряду та присутніх там депутатів.

Спроба держперевороту у Німеччині: що відомо

7 грудня у Німеччині затримали 25 людей за підозрою у злочинній змові. Серед них опинилася громадянка Росії, на ім'я Віталія. За даними прокуратури, вона допомагала лідеру угруповання налагодити контакти з представниками Росії.

Крім того, антитерористичний підрозділ GSG9 проводив рейди на всій території ФРН у пошуках причетних до змови та доказів.

Одним із підозрюваних є принц Генріх XIII з Тюрінгії, а також колишня депутатка парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, їх затримали.

Того дня близько 3 тис. поліцейських обшукували понад 130 будинків та квартир по всій країні.