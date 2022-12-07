Спроба держперевороту у Німеччині: спецслужби виявили зв'язок з РФ

За інформацією прокуратури ФРН, росіянка Віталія допомагала лідеру угруповання змовників встановити зв'язок з РФ, щоб отримати необхідну підтримку.

Related video

У Німеччині серед 25 заарештованих, яких підозрюють у плануванні та підготовці державного перевороту, опинилася громадянка Російської Федерації. Про це повідомили у генпрокуратурі ФРН.

Відомо, що заарештовану росіянку звуть Віталія. Її підозрюють у допомозі лідеру угруповання.

За даними слідчих прокуратури, підозрювана допомагала лідеру угруповання налагодити контакти з представниками Росії.

Організатори перевороту сподівалися на те, що Російська Федерація зіграє одну з центральних ролей у протистоянні "глибинній державі" (сучасній Німеччині, — ред.) та у створенні нового державного порядку.

"Однак згідно з проведеним розслідуванням, поки що немає жодних ознак того, що (російські, — ред.) контактні особи позитивно відреагували на звернення", — уточнили представники прокуратури.

Переворот у Німеччині: що про нього відомо

У вівторок, 7 грудня, у ФРН за підозрою у злочинній змові затримано 25 осіб. Антитерористичний підрозділ GSG9 проводить рейди по всій країні у пошуках причетних до змови та доказів.

Серед інших, правоохоронці підозрюють принца Генріха XIII з Тюрингії, а також колишнього депутата парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн. Високих німецьких осіб вже затримали.

Як уточнюється, близько 3 тис. представників поліції обшукують понад 130 будинків та квартир по всій країні.

Раніше ми писали про те, що ФСО планує захищати президента РФ Володимира Путіна від держперевороту за допомогою гіпнотизерів та священників. За даними журналістів, генерали Федеральної служби охорони РФ готують особовий склад до "масованої ідеологічної атаки з боку ворога". Серед заходів у відповідь ФСО розглядає контрнавіювання і колективний похід у храм.

Фокус також інформував про те, що Володимир Путін поговорив телефоном з Олафом Шольцем про удари по Україні. Розмова двох лідерів тривала протягом години.