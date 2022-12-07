Попытка госпереворота в Германии: спецслужбы обнаружили связь с РФ

По информации прокуратуры ФРГ, россиянка Виталия помогала лидеру группировки заговорщиков установить связь с РФ, чтобы получить необходимую поддержку.

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В Германии среди 25 арестованных, которых подозревают в планировании и подготовке государственного переворота, оказалась гражданка Российской Федерации. Об этом сообщили в генпрокуратуре ФРГ.

Известно, что арестованную россиянку зовут Виталия. Ее подозревают в помощи лидеру группировки.

По данным следователей прокуратуры, подозреваемая помогала лидеру группировки установить контакты с представителями России.

Организаторы переворота надеялись на то, что Российская Федерация сыграет одну из центральных ролей в противостоянии "глубинному государству" (современной Германии, — ред.) и в создании нового государственного порядка.

"Однако согласно проведенному расследованию, пока нет никаких признаков того, что (российские, — ред.) контактные лица положительно отреагировали на обращение", — уточнили представители прокуратуры.

Переворот в Германии: что о нем известно

Во вторник, 7 декабря, в ФРГ по подозрению в преступном сговоре задержано 25 человек. Антитеррористическое подразделение GSG9 проводит рейды по всей стране в поисках причастных к сговору и доказательств.

Среди прочих, правоохранительные органы подозревают принца Генриха XIII из Тюрингии, а также бывшего депутата парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн. Высокопоставленных немецких лиц уже задержали.

Как уточняется, около 3 тыс. полицейских обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

Ранее мы писали о том, что ФСО планирует защищать президента РФ Владимира Путина от госпереворота с помощью гипнотизеров и священников. По данным журналистов, генералы Федеральной службы охраны РФ готовят личный состав к "массированной идеологической атаке со стороны врага". В числе ответных мер ФСО рассматривает контрвнушение и коллективный поход в храм.

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