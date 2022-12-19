Переговори з РФ щодо припинення вогню на війні в Україні безглузді, — Сунак

За словами прем'єра Британії, для початку мирних переговорів Росія має піти з окупованих територій України. Нині ж країни НАТО мають надати Києву нову військову допомогу.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак закликав світових лідерів ігнорувати будь-які заклики Москви щодо припинення вогню на війні в Україні. За його словами, для початку РФ має піти з окупованих територій. Про це він сказав під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Великобританії, повідомляє видання Sky News.

За його словами, будь-які заклики Росії такого характеру є безглуздими за нинішніх умов.

"Нам має бути ясно, що будь-який односторонній заклик Росії до припинення вогню абсолютно безглуздий у нинішньому контексті", — сказав він.

Британський глава уряду також заявив, що країни НАТО мають надати більше військової допомоги України, включаючи системи ППО, артилерію та бронетехніку.

Нагадаємо, 17 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив переговори з Росією про закінчення війни. Однак для цього Москва має припинити військові дії та вивести свої війська з України.

16 грудня ЗМІ писали, що переговорів між Україною та РФ, можливо, не буде ще кілька років. За даними джерел журналістів, війна може зайти в глухий кут або перейти в заморожений конфлікт.