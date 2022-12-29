"Мы ждем поставок оружия": война против российских оккупантов зашла в тупик, — Буданов

Глава ГУР заявил, что реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет, а Иран не поставлял России свои ракеты для атак на украинскую инфраструктуру.

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Российско-украинская война на данный момент зашла в тупик. Так, ни Россия, ни Украине пока не могут добиться значительного успеха на фронте. Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью изданию BBC.

"Ситуация просто застопорилась, — сказал он.

По его словам, Россия полностью зашла в тупик, понеся очень значительные потери. Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников. С другой стороны, украинским силам не хватает сил для продвижения по многим направлениям.

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Но мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия", — сказал Буданов.

По его мнению, реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет. Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко предпринимает усилия, чтобы не допустить катастрофы для своей армии.

"На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси", — заявил он.

Издание напомнило, что после взятия Херсона украинские войска ведут ожесточенные бои с российскими войсками вокруг Бахмута, окопную войну, которую сравнивают с Первой мировой войной. Для России захват города нарушил бы пути снабжения Украины и открыл бы путь для наступления на другие опорные пункты Украины на востоке, включая Краматорск и Славянск.

Наступление на Бахмут, по словам Буданова, возглавляла "группа Вагнера". Ее глава Евгений Пригожин хочет захватить город в качестве политического приза на фоне соперничества между высокопоставленными российскими военными чиновниками.

Буданов также уверен, что Россия будет продолжать обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Однако РФ не сможет поддерживать такой уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности пополнить их. Что касается Ирана, то он пока не поставлял ракеты Москве.

Буданов заявил, что уверен в победе Украины и возвращении всех оккупированных территорий под контроль Киева.

Также Фокус писал, что профессор Индианского университета Михаил Алексеев заявил, что победа Украины в войне может уничтожить идею Российской Империи. Экономист заявил, что у Украины есть шанс стать одной из самых развитых и богатых стран мира по аналогии с разрушенными Второй мировой войной Германией и Японией.

Еще напомним, что Украина может получить от Франции ЗРК "Мистраль". Переносной ЗРК эффективен против воздушных целей с высотой полета до 3 км и может успешно применяться для уничтожения вражеских беспилотников.

Также сообщалось, что Данилов ответил Пескову по поводу мирных переговоров. По словам секретаря СНБО, предложение спикера Кремля Дмитрия Пескова согласится с оккупацией территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — итог "общения с Иблисами".