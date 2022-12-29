"Станет нормальной": победа Украины в войне может уничтожить идею Российской Империи, — эксперт

Экономист заявил, что у Украины есть шанс стать одной из самых развитых и богатых стран мира по аналогии с разрушенными Второй мировой войной Германией и Японией.

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Война России с Украиной Украине может стать "гвоздем в гроб" для "империи" президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил экономист и профессор Индианского университета Михаил Алексеев в интервью Kyiv Post.

Алексеев назвал войну "чудовищной ошибкой". По его мнению, конец идеи "Российской империи" — будет наследием этой войны, что является положительным фактором в долгосрочной перспективе.

"Единственное положительное, что я могу придумать в связи с этой войной, это то, что, может быть, она, наконец, забьет гвоздь в гроб идеи Российской империи", — сказал Алексеев.

По его словам, Россия после этого, возможно, станет нормальной страной. Однако сейчас у России есть имперские взгляды, что негативно отражается на всех, в том числе и на россиянах.

Что касается Украины, то экономист уверен, что война с Россией укрепила национальную идентичность украинцев

"Я уверен, что Запад очень поможет со строительством, восстановлением. Просто посмотрите на Германию и посмотрите на Японию. Страны были полностью разрушены во время Второй мировой войны. Сейчас это одни из самых развитых и богатых стран мира. И я надеюсь, что то же самое произойдет и с Украиной", — сказал Алексеев.

Ранее Фокус писал, что Резников заявил, что Украина де-факто стала членом НАТО. По словам министра обороны, в 2022 году Украине удалось значительно усилить систему противоракетной обороны и заключить с европейскими партнерами ряд контрактов в оборонной сфере.

Еще напомним, что польский генерал заявил, что Россия готовится возобновить наступление. По словам бывшего главы Бюро нацбезопасности Польши Станислава Козея, информационный шум со стороны Кремля может быть признаком подготовки еще одного полномасштабного наступления.

Также сообщалось, что в аналитики уверены, что позиции РФ и Украины не оставляют надежду на переговоры. Европейские эксперты считают, что обе стороны уверены, что могут добиться своих целей военным путем.