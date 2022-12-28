"Щит Европы": Резников заявил, что Украина де-факто стала членом НАТО

По словам министра обороны, в 2022 году Украине удалось значительно усилить систему противоракетной обороны и заключить с европейскими партнерами ряд контрактов в оборонной сфере.

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В уходящем 2022 году Украина фактически стала членом Североатлантического Альянса и "восточным щитом" Европы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в комментарии LIGA.net.

"Украина де-факто вошла в Альянс и стала щитом Европы на Востоке", — сказал Резников.

Глава профильного министерства подчеркнул, что успешно организованные меры по обороне Украины позволили организовать отпор российским оккупантам и освободить больше половины (54%) территорий, которые РФ оккупировала после 24 февраля.

И особую роль в этом сыграла эшелонированная система противовоздушной и противоракетной обороны, в которую уже вовлечены западные системы IRIS-T, NASAMS, Aspide, Crotale и Gepard.

Также Резников ответил, что, несмотря на полномасштабную войну, которую развязала Россия, Украине удалось в уходящем году расширить международное сотрудничество в оборонной сфере.

Речь идет о договорах и контрактах с США, Германией, Данией, Великобританией, Нидерландами и Норвегией.

Напомним, в конце декабря 2022 года президент Франции высказался о том, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за "гарантий безопасности" для России. По словам Эмманюэля Макрона, Москва в любом случае будет рассматривать предоставление членства Киеву в Североатлантическом Альянсе как конфронтацию.

Фокус также писал о том, что 101-я десантная дивизия США находится у границ Украины. Американское подразделение размещено близко к украинской границе — таким образом, чтобы можно было вести сбор разведданных и отслеживать истребители в пределах Черного моря.