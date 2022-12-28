"Щит Європи": Резніков заявив, що Україна де-факто стала членом НАТО

За словами міністра оборони, в 2022 році Україні вдалося значно посилити систему протиракетної оборони й укласти з європейськими партнерами низку контрактів в оборонній сфері.

Related video

У 2022 році Україна фактично стала членом Північноатлантичного Альянсу і "східним щитом" Європи. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів у коментарі LIGA.net.

"Україна де-факто увійшла до Альянсу і стала щитом Європи на Сході", — сказав Резніков.

Глава профільного міністерства підкреслив, що успішно організовані заходи щодо оборони України дозволили організувати відсіч російським окупантам і звільнити понад половину (54%) територій, які РФ окупувала після 24 лютого.

Й особливу роль у цьому відіграла ешелонована система протиповітряної та протиракетної оборони, до якої вже залучені західні системи IRIS-T, NASAMS, Aspide, Crotale та Gepard.

Також Резніков відповів, що, незважаючи на повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, Україні вдалося у році, що минає, розширити міжнародне співробітництво в оборонній сфері.

Йдеться про договори та контракти зі США, Німеччиною, Данією, Великою Британією, Нідерландами та Норвегією.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року президент Франції висловився про те, що вступ України до НАТО малоймовірний через "гарантії безпеки" для Росії. За словами Емманюеля Макрона, Москва в будь-якому разі розглядатиме надання членства Києву в Північноатлантичному Альянсі як конфронтацію.

Фокус також писав про те, що 101-а десантна дивізія США знаходиться біля кордонів України. Американський підрозділ розміщений близько до українського кордону — так, щоб можна було вести збір розвідданих і відстежувати винищувачі в межах Чорного моря.