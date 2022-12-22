"Готові вступити в бій": 101 десантна дивізія США знаходиться біля кордонів України

Американський підрозділ розміщений близько до українського кордону — таким чином, щоб можна було вести збирання розвідданих та відстежувати винищувачі в межах Чорного моря.

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Американські війська, а саме 101-а повітряно-десантна дивізія, дислокована біля кордону України, готові прийняти виклик, якщо війна з РФ торкнеться території НАТО. Про це заявив полковник армії США Ед Маттаїдес, повідомляє Newsweek.

Війська розміщені близько до українського кордону, таким чином, щоб можна було вести збір розвідданих та відслідковувати винищувачі в межах Чорного моря.

За словами полковника Маттаїдеса, військовослужбовці готові вступити в бій, "якщо буде виклик".

"Ми готові до виклику, незалежно від того, з чим нам доведеться зіткнутися. Я цілком упевнений, що ми виконаємо будь-яку покладену на нас місію", — заявив генерал-майор Джозеф МакГі, командир 101 повітряно-десантної дивізії.

Підрозділ був дислокований на території румунської бази "Михайло Когелнічану" у липні для зміцнення східного флангу НАТО на випадок, якщо війна в Україні вийде за межі країни.

Після початку російського вторгнення Румунія розглядалася як центр, у якому США можуть зосередити свої зусилля, щоб запобігти наступу росіян у південній Європі.

Нагадаємо, що військові літаки сил Заходу супроводжували переліт Зеленського до США. Це був літак-розвідник та винищувач F-15. За даними журналістів, через високу загрозу замаху представники уряду та співробітники посольства США не знали про графік візиту.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін назвав системи ППО Patriot застарілими. Президент країни-агресора вважає російські С-300 більш ефективними, ніж Patriot, хоча ЗРК, які випускає американська компанія Raytheon Technologies, вважаються "золотим стандартом" ППО.

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