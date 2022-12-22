"Готовы вступить в бой": 101-я десантная дивизия США находится у границ Украины

Американское подразделение размещено близко к украинской границе — таким образом, чтобы можно было вести сбор разведданных и отслеживать истребители в пределах Черного моря.

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Американские войска, а именно, 101-я воздушно-десантная дивизия, которая дислоцирована у границы Украины, готовы принять вызов, если война с РФ затронет территорию НАТО. Об этом заявил полковник армии США Эд Маттаидес, передает Newsweek.

Войска размещены близко к украинской границе, таким образом, чтобы можно было вести сбор разведданных и отслеживать истребители в пределах Черного моря.

По словам полковника Маттаидеса, военнослужащие готовы вступить в бой, "если последует вызов".

"Мы готовы к вызову, независимо от того, с чем нам придется столкнуться. Я вполне уверен, что мы выполним любую возложенную на нас миссию", — заявил генерал-майор Джозеф МакГи, командир 101-й воздушно-десантной дивизии.

Подразделение было дислоцировано на территории румынской базы "Михаил Когэлничану" в июле для укрепления восточного фланга НАТО на случай, если война в Украине выйдет за пределы страны.

После начала российского вторжения Румыния рассматривалась как центр, в котором США могут сосредоточить свои усилия, чтобы предотвратить наступление россиян в южной Европе.

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