Вступ України в НАТО малоймовірний через "гарантії безпеки" для Росії, — Макрон

За словами французького президента, Москва у будь-якому разі розглядатиме надання членства Києву в Північноатлантичному Альянсі як конфронтацію.

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Президент Франції Емманюель Макрон знову заявив про необхідність надання "гарантій безпеки" Росії після закінчення війни. Через це він вважає вступ України до НАТО малоймовірним. Про це повідомляє французьке видання "Le Figaro".

За його словами, гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни потрібно надати Україні, проте їх потребує і Росія.

Макрон вважає, що надання членства Києву в Північноатлантичному Альянсі в будь-якому разі сприйматиметься Кремлем як конфронтація.

"Чи вступить Україна в НАТО — що не є найімовірнішим сценарієм — чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим паче, що вона зазнала агресії з боку Росії", — наголосив голова Франції.

Позиція Макрона щодо "гарантій безпеки" для РФ вже викликала різку критику як у Києві, так і у низки стратегічних партнерів України.

"Наприкінці [війни] необхідно буде посадити всіх за стіл. І щоб усі європейці та західники, які дають мені моральні уроки, пояснили мені, з ким вони сидітимуть за столом", — коментує критику на свою адресу президент Франції.

Він наголосив, що не хоче, щоб у майбутньому переговори вели лише Китай та Туреччина, маючи на увазі посередницькі зусилля турецької сторони.

У коментарях журналістам Макрон також зазначив, що Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів та розвивати власну оборону, граючи активнішу роль у НАТО.

"Альянс — це не те, від чого я залежу, це те, що я обираю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію", — наголосив він.

Нагадаємо, Емманюель Макрон розповів про постачання САУ Caesar в Україну. Президент Франції зазначив, що додаткова військова допомога може бути доставлена до України вже у першому кварталі 2023 року.