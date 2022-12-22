Вступление Украины в НАТО маловероятно из-за "гарантий безопасности" для России, — Макрон

По словам французского президента, Москва в любом случае будет рассматривать предоставление членства Киеву в Североатлантическом Альянсе как конфронтацию.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон снова заявил о необходимости предоставления "гарантий безопасности" России после окончания войны. Из-за этого он считает вступление Украины в НАТО маловероятным. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

По его словам, гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны нужно предоставить Украине, однако в них нуждается и Россия.

Макрон считает, что предоставление членства Киева в Североатлантическом Альянсе в любом случае будет восприниматься Кремлем как конфронтация.

"Вступит ли Украина в НАТО — что не является наиболее вероятным сценарием — или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более, что она подверглась агрессии со стороны России", — подчеркнул глава Франции.

Позиция Макрона по "гарантиям безопасности" для РФ уже вызвала резкую критику как в Киеве, так и ряда стратегических партнеров Украины.

"В конце [войны] необходимо будет посадить всех за стол. И чтобы все европейцы и западники, которые дают мне моральные уроки, объяснили мне, с кем они будут сидеть за столом", — комментирует критику в свой адрес президент Франции.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция, имея в виду посреднические усилия турецкой стороны.

В комментариях журналистам Макрон также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и развивать собственную оборону, играя более активную роль в НАТО.

"Альянс — это не то, от чего я завишу, это то, что я выбираю. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию", — подчеркнул он.

Напомним, Эмманюэль Макрон рассказал о поставках САУ Caesar в Украину. Президент Франции отметил, что дополнительная военная помощь может быть доставлена в Украину уже в первом квартале 2023 года.