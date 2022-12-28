"Победители стремятся к миру": позиции РФ и Украины не оставляют надежду на переговоры, — СМИ

Европейские аналитики считают, что обе стороны уверены, что могут добиться своих целей военным путем.

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Российско-украинская война превращается в изнурительную битву за каждый километр. Украинские и российские официальные лица говорят о переговорах, однако их позиции неприемлемы для противоположной стороны. Это оставляет мало надежды на переговоры в ближайшем будущем. Об этом пишет издание New-York Times.

Журналисты пишут, ссылаясь на мнения различных аналитиков, что и Украина, и Россия считают, что могут выиграть войну.

Преподаватель российской и восточноевропейской политики в Оксфордском университете Марни Хоулетт заявила, что у сторон есть желание закончить войну, но добиться своих целей военным путем, а не дипломатическим.

Генеральный директор Королевского института объединенных служб, военного исследовательского института в Лондоне Карин фон Хиппель считает, что президент РФ Владимр Путин уверен, что еще может победить, несмотря на большие потери россиян в отношении живой силы и техники.

"У него по-прежнему больше людей и больше денег, хотя всем интересно, каким будет его переломный момент", — сказал эксперт.

Как заявила профессор истории России в Ньюкаслском университете в Великобритании Стелла Гервас, в европейских войнах победителями часто оказывались миротворцы. И именно Украина показывает, что хочет мира.

"Те, кто искал мира, были теми же, кто успешно вел войну. Серьезные инициативы по установлению мира во время великих войн в Европе всегда исходили от самой сильной стороны на поле боя", — сказала она.

Издание пишет, что Россия должна продемонстрировать, что она будет вести переговоры добросовестно и действовать в соответствии с условиями любого мирного соглашения, чтобы заслужить определенный уровень доверия со стороны Украины.

Как заявила Хоулетт, Украина всегда будет соседом России.

"Любое мирное урегулирование должно сопровождаться признанием и пониманием того, что Россия никуда не денется", — заявила она.

Ранее Фокус писал, что Резников заявил, что Украина де-факто стала членом НАТО. По словам министра обороны, в 2022 году Украине удалось значительно усилить систему противоракетной обороны и заключить с европейскими партнерами ряд контрактов в оборонной сфере.

Еще напомним, что в NYT рассказали о помощи Украине в борьбе с дронами-камикадзе. Попытка Штатов блокировать производство и доступ Ирана к западным технологиям является сложной задачей. Не менее сложно найти и уничтожить пусковую установку с дронами-камикадзе.